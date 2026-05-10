"La tonada en otras voces" es un proyecto de la artista mendocina Ini Ceverino. Un disco en el que participan consagrados de la musica como Gustavo Santaolalla, Francesca Ancarola, Rally Barrionuevo, Lula Bertoldi, Regina Machado, Berta Rojas, Susana Baca, Daniel Maza, Fabiana Bravo y Martha Elena Hoyos, quienes aportan sus propias raíces musicales a este encuentro con la cultura cuyana.
"La tonada en otras voces", el proyecto para llevar la música mendocina al mundo
La cantante, docente e investigadora mendocina Ini Ceverino presenta este proyecto musical que propone tender puentes entre la tonada cuyana y artistas de distintas tradiciones musicales del mundo
El primer single se lanzó el 3 de abril. Se llama "Te quiero", de Félix Dardo Palorma y lo cantan Ini Ceverino con Gustavo Santaolalla. En pocos días más estará en las plataformas digitales la segunda propuesta, con Raly Barrionuevo.
La iniciativa parte de una imagen profundamente arraigada en la cultura de Cuyo: el patio cuyano al caer la tarde, las guitarras templándose y la tonada que aparece como canto compartido. Desde esa tradición, el proyecto busca abrir la tonada a nuevas interpretaciones y sensibilidades, invitando a reconocidos músicos internacionales a dialogar con uno de los géneros más representativos del folklore argentino.
La producción general está a cargo del músico Ricardo Vaccari, mientras que las guitarras, arreglos y producción musical corresponden al guitarrista mendocino Martín Barros. La masterización fue realizada por Gustavo Bruno.
El proyecto cuenta además con el acompañamiento académico de la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Nacional de Cuyo, que respalda su dimensión cultural y pedagógica. La identidad visual de la obra fue creada por el artista Andrés Casciani, cuya pintura dialoga con el universo simbólico de la región.
Más que una reinterpretación del género, “La tonada en otras voces” plantea un gesto de hospitalidad musical: abrir el patio cuyano para que otras voces se acerquen, escuchen y canten la tonada desde su propia historia.