"La tonada en otras voces", el proyecto para llevar la música mendocina al mundo

El primer single se lanzó el 3 de abril. Se llama "Te quiero", de Félix Dardo Palorma y lo cantan Ini Ceverino con Gustavo Santaolalla. En pocos días más estará en las plataformas digitales la segunda propuesta, con Raly Barrionuevo.

La iniciativa parte de una imagen profundamente arraigada en la cultura de Cuyo: el patio cuyano al caer la tarde, las guitarras templándose y la tonada que aparece como canto compartido. Desde esa tradición, el proyecto busca abrir la tonada a nuevas interpretaciones y sensibilidades, invitando a reconocidos músicos internacionales a dialogar con uno de los géneros más representativos del folklore argentino.