Mario Pergolini atraviesa un duro momento personal tras la muerte de su madre, Beatriz Mancione. La noticia se conoció este jueves y derivó en la suspensión de la grabación de “Otro Día Perdido”, el ciclo que el conductor encabeza en las noches de Eltrece junto a Evelyn Botto y Agustín “Rada” Aristarán.
El duro momento personal de Mario Pergolini que obligó a suspender su programa de TV
Beatriz Mancione, la mamá de Mario Pergolini, falleció este jueves. El conductor había hablado en varias oportunidades sobre el fuerte vínculo que mantenía con ella
Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, Pergolini mantenía una relación muy cercana con su madre y solía referirse públicamente a la importancia que tuvo en su vida. En distintas entrevistas y emisiones de su programa, el conductor compartió recuerdos, anécdotas y reflexiones sobre el vínculo que construyeron a lo largo de los años.
En una oportunidad, el conductor había contado cómo Beatriz Mancione enfrentó la pérdida de la visión y cómo intentó acompañarla mediante el uso de tecnología. “Es una mujer picante, lo fue siempre. Se quedó ciega después de mucho tiempo, vivía sola, pintaba, tenía una autonomía muy grande. Le dio mucha bronca a mi mamá, imagínate, empezar a depender de otros. De grande ya no puedes aprender a ser ciego”, expresó.
Los recuerdos y las historias que Pergolini compartía sobre su madre
Pergolini también relató que diseñó un sistema con Inteligencia Artificial para asistirla en la vida cotidiana. “Le armé un sistema con Inteligencia Artificial que le lee los diarios, le cuenta las noticias, le dice lo que hay en la heladera. Todo con voz”, explicó tiempo atrás.
Durante el programa emitido el miércoles pasado, el conductor había recordado uno de los consejos más característicos de su madre. Con humor, contó que ella insistía en que siempre debía “tener la ropa interior en condiciones” por si alguna vez sufría una emergencia en la calle.
En ese mismo relato, Pergolini explicó que la recomendación volvió a su memoria mientras acompañaba a su madre en una clínica y observó a un paciente vestido con una combinación de ropa llamativa. A partir de esa escena, admitió entre risas que entendió que su madre “tenía razón”.
En otras declaraciones, Mario Pergolini también destacó la libertad con la que fue criado. “Mi mamá es una mujer que, increíblemente, entendí de grande, pero comprendí que me educó con mucha libertad. Cuando vi la vida que tuve y lo que me dejó hacer, entendí que me dejó volar un montón”, sostuvo.
Como consecuencia del fallecimiento, se canceló la grabación prevista de “Otro Día Perdido”, que iba a contar con la participación de la periodista y escritora María O'Donnell como invitada.