El duro momento personal de Mario Pergolini que obligó a suspender su programa de TV

PERGOLINI.JPG Mario Pergolini, empresario, conductor de radio y televisión y especialista en desarrollo tecnológico.

Los recuerdos y las historias que Pergolini compartía sobre su madre

Pergolini también relató que diseñó un sistema con Inteligencia Artificial para asistirla en la vida cotidiana. “Le armé un sistema con Inteligencia Artificial que le lee los diarios, le cuenta las noticias, le dice lo que hay en la heladera. Todo con voz”, explicó tiempo atrás.

Durante el programa emitido el miércoles pasado, el conductor había recordado uno de los consejos más característicos de su madre. Con humor, contó que ella insistía en que siempre debía “tener la ropa interior en condiciones” por si alguna vez sufría una emergencia en la calle.

Mario Pergolini.jpg Mario Pergolini. Archivo.

En ese mismo relato, Pergolini explicó que la recomendación volvió a su memoria mientras acompañaba a su madre en una clínica y observó a un paciente vestido con una combinación de ropa llamativa. A partir de esa escena, admitió entre risas que entendió que su madre “tenía razón”.

En otras declaraciones, Mario Pergolini también destacó la libertad con la que fue criado. “Mi mamá es una mujer que, increíblemente, entendí de grande, pero comprendí que me educó con mucha libertad. Cuando vi la vida que tuve y lo que me dejó hacer, entendí que me dejó volar un montón”, sostuvo.

Como consecuencia del fallecimiento, se canceló la grabación prevista de “Otro Día Perdido”, que iba a contar con la participación de la periodista y escritora María O'Donnell como invitada.