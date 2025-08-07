Inicio Espectáculos Humor
Este viernes

"Las buscavidas": el humor es cosa seria entre mujeres

Silvia Saboini y Melly Onofri vuelven con su show al Le Parc para reírse de las situaciones cotidianas con personajes imperdibles, música y mucho ingenio

Por UNO
Colgadísimas. Silvia Saboini y Melly Onofri.

El humor femenino tiene nombre propio en la cartelera local: "Colgadísimas". El dúo cómico formado por Silvia Saboini y Melly Onofri regresa a escena con “Las buscavidas”, un show que promete risas y carcajadas. Será el viernes 8 de agosto a las 21.30 en la Sala Tejada Gómez del Espacio Cultural Julio Le Parc (Mitre y Godoy Cruz, Guaymallén). Las entradas generales, con un valor de $10.000, pueden adquirirse a través de EntradaWeb o en la boletería del teatro el día de la función.

En este espectáculo, la dupla mantiene el estilo de humor café concert que las caracteriza, combinando música, canciones y una batería de personajes cotidianos. Desde una maestra vendedora hasta una encargada de edificio o una experta en coaching, cada interpretación es un reflejo de la mujer moderna, capaz de enfrentar cualquier desafío con ingenio y adaptabilidad. Las actrices exponen con gracia la versatilidad femenina, invitando al público no solo a reír, sino también a reflexionar.

Silvia Saboini y Melly Onofri elenco Colgadísimas 2.jpg
Melly Onofri y Silvia Saboini.

Elenco Colgadísimas

Con más de 16 años de trayectoria, las "Colgadísimas" han demostrado una química particular y un talento inigualable sobre las tablas. Con su estilo único, han conquistado diversos escenarios con espectáculos como "El Club del Klinex", "Todo Incluido" y "Docentes al Palo".

Ahora, con “Las buscavidas”, Melly Onofri y Silvia Saboini prometen una noche a pura diversión y la oportunidad de ver a dos mujeres unidas por las vicisitudes de la vida, sorprendiendo con sus estrategias para alcanzar sus objetivos.

¿Te animás a descubrir las descabelladas formas en las que estas "buscavidas" logran lo que se proponen?

