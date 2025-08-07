El humor femenino tiene nombre propio en la cartelera local: "Colgadísimas". El dúo cómico formado por Silvia Saboini y Melly Onofri regresa a escena con “Las buscavidas”, un show que promete risas y carcajadas. Será el viernes 8 de agosto a las 21.30 en la Sala Tejada Gómez del Espacio Cultural Julio Le Parc (Mitre y Godoy Cruz, Guaymallén). Las entradas generales, con un valor de $10.000, pueden adquirirse a través de EntradaWeb o en la boletería del teatro el día de la función.
"Las buscavidas": el humor es cosa seria entre mujeres
Silvia Saboini y Melly Onofri vuelven con su show al Le Parc para reírse de las situaciones cotidianas con personajes imperdibles, música y mucho ingenio