"Las buscavidas": el humor es cosa seria entre mujeres

En este espectáculo, la dupla mantiene el estilo de humor café concert que las caracteriza, combinando música, canciones y una batería de personajes cotidianos. Desde una maestra vendedora hasta una encargada de edificio o una experta en coaching, cada interpretación es un reflejo de la mujer moderna, capaz de enfrentar cualquier desafío con ingenio y adaptabilidad. Las actrices exponen con gracia la versatilidad femenina, invitando al público no solo a reír, sino también a reflexionar.

Silvia Saboini y Melly Onofri elenco Colgadísimas 2.jpg Melly Onofri y Silvia Saboini.

Elenco Colgadísimas

Con más de 16 años de trayectoria, las "Colgadísimas" han demostrado una química particular y un talento inigualable sobre las tablas. Con su estilo único, han conquistado diversos escenarios con espectáculos como "El Club del Klinex", "Todo Incluido" y "Docentes al Palo".