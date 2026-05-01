El comediante chileno Felipe Avello regresa a Mendoza para ofrecer un nuevo show de humor. Será este domingo 3 de mayo a las 20 en el Le Parc (Godoy cruz y Mitre, Guaymallén). Las entradas para este único show tienen un valor general de $30.000 y están disponibles en EntradaWeb.
Humor: Felipe Avello se presenta en el Le Parc
Después de haber agotado localidades en su última visita a Mendoza el comediante chileno se presentará a las 20, en la Sala Vilma Rúpolo
El artista chileno desplegará una rutina diseñada para toda la familia. El espectáculo se caracteriza por el inconfundible estilo de Avello, combinando anécdotas personales con una constante interacción con los asistentes, haciendo de cada función una experiencia irrepetible donde el público se convierte en protagonista de los relatos.
Felipe Avello en Mendoza: artista polifacético y multipremiado
Felipe Alejandro Avello Suazo, periodista de profesión, pero comediante por vocación, cuenta con más de dos décadas de trayectoria. Su carrera ha sido validada por importantes galardones, entre los que destacan:
- Premio Nacional del Humor (2017).
- Gaviotas de Plata y Oro en el Festival Internacional de Viña del Mar (2019).
- Premio Caleuche al Mejor Comediante.
- Copihue de Oro al Comediante de la Época (2021).
Originario de Lota, Avello ha sabido capitalizar su experiencia en radio, teatro, música y televisión para pulir una capacidad de improvisación y un desplante escénico que hoy lo posicionan como uno de los referentes del humor latinoamericano.
Su propuesta actual no solo busca la risa, sino mantener esa cercanía y humildad que lo han vinculado históricamente con eventos comunitarios y locales.