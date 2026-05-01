Humor: Felipe Avello se presenta en el Le Parc

Felipe Avello en Mendoza: artista polifacético y multipremiado

Felipe Alejandro Avello Suazo, periodista de profesión, pero comediante por vocación, cuenta con más de dos décadas de trayectoria. Su carrera ha sido validada por importantes galardones, entre los que destacan:

Premio Nacional del Humor (2017).

Gaviotas de Plata y Oro en el Festival Internacional de Viña del Mar (2019).

Premio Caleuche al Mejor Comediante.

Copihue de Oro al Comediante de la Época (2021).

Originario de Lota, Avello ha sabido capitalizar su experiencia en radio, teatro, música y televisión para pulir una capacidad de improvisación y un desplante escénico que hoy lo posicionan como uno de los referentes del humor latinoamericano.

Su propuesta actual no solo busca la risa, sino mantener esa cercanía y humildad que lo han vinculado históricamente con eventos comunitarios y locales.