En un Arena Maipú Stadium repleto Andrés Calamaro dio un concierto inolvidable por muchas razones: la más importante fue el set list elegido para su gira "Como Cantor". No faltaron himnos de Los Abuelos de la Nada, canciones inolvidables de Los Rodríguez y un repaso por su carrera solista de todas las épocas. Nostalgia, rock, el recuerdo de Enanitos Verdes y hasta un homenaje a Aníbal Troilo fueron parte de una noche memorable.
Andrés Calamaro en Mendoza: hits de todos los tiempos para una noche memorable
El Salmón se presentó en el Arena Maipú Stadium con un show que incluyó temas de Los Abuelos de la Nada, pasando por Los Rodríguez y sus diferentes discos solistas
Poco después de las 21.30, ya con el público vivando por El Salmón, Andrés y su banda ganaron el escenario para que suenen los primeros acordes de "Todavía una canción de amor", tema compuesto por Joaquín Sabina, grabado por Los Rodríguez y muy bien recibido por el público mendocino.
Andrelo puso segunda con "Mi gin tonic" y tercera con "Cuando no estás". La nostalgia ochentosa llegó con "Pasemos a otro tema" del disco "Nadie sale vivo de aquí", del cual también tocó otro hermoso tema: "Señal que te he perdido". En el medio, dos hits de "Alta Suciedad": "Loco" y "Crímenes perfectos". A esta altura la gente bien podría haberse dado por satisfecha en cuanto a clásicos de Calamaro se refiere. Pero había más, mucho más.
Una remozada versión de "Costumbres argentinas" (Los Abuelos de la Nada) hizo cantar y bailar a todo el estadio. Acto seguido uno de los temas más queridos por el público: "A los ojos" (Los Rodríguez) que agitó aún más los corazones de todos. Luego, a bajar un cambio.
"Bohemio" y "Garúa" (homenaje a Aníbal Troilo) sirvieron para disfrutar de la voz de Andrés que se mantiene muy bien aun con el paso de los años. El recuerdo de Pichuco trajo el de Enanitos Verdes. Andrés -que produjo 4 discos de nuestros Enanos- recordó la época en la que trabajaron junto a Mario Breuer (ingeniero en sonido) y habló con mucho cariño de Marciano Cantero, Felipe Staiti y los demás integrantes que pasaron por la banda menduca.
El show debía seguir y lo hizo con "Tres Marías" mashapeado con "Mil horas", el otro himno de Los Abuelos que se celebró en la noche mendocina, y "Estadio Azteca", coreado por todos los sectores del estadio.
Luego vino la parte más rocker del concierto: "Mi enfermedad", "Una forma de vida", "El Salmón", "Palabras más, palabras menos", una aguijoneante versión de "Alta Suciedad", "Sin documentos" (¡sexto tema de Los Rodríguez en la noche!), "Paloma" y "Flaca".
Los bises del concierto fueron "Carnaval de Brasil" y "Los Chicos", una costumbre con la que Andrés cierra sus presentaciones, con un pequeño extra en el saludo final: unos movimientos toreros con un capote roo al ritmo de un pasodoble.