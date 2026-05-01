Andrés Calamaro en Mendoza: hits de todos los tiempos para una noche memorable

Andrés Calamaro en Mendoza Andrés Calamaro en Mendoza.

Una remozada versión de "Costumbres argentinas" (Los Abuelos de la Nada) hizo cantar y bailar a todo el estadio. Acto seguido uno de los temas más queridos por el público: "A los ojos" (Los Rodríguez) que agitó aún más los corazones de todos. Luego, a bajar un cambio.

"Bohemio" y "Garúa" (homenaje a Aníbal Troilo) sirvieron para disfrutar de la voz de Andrés que se mantiene muy bien aun con el paso de los años. El recuerdo de Pichuco trajo el de Enanitos Verdes. Andrés -que produjo 4 discos de nuestros Enanos- recordó la época en la que trabajaron junto a Mario Breuer (ingeniero en sonido) y habló con mucho cariño de Marciano Cantero, Felipe Staiti y los demás integrantes que pasaron por la banda menduca.

El show debía seguir y lo hizo con "Tres Marías" mashapeado con "Mil horas", el otro himno de Los Abuelos que se celebró en la noche mendocina, y "Estadio Azteca", coreado por todos los sectores del estadio.

Luego vino la parte más rocker del concierto: "Mi enfermedad", "Una forma de vida", "El Salmón", "Palabras más, palabras menos", una aguijoneante versión de "Alta Suciedad", "Sin documentos" (¡sexto tema de Los Rodríguez en la noche!), "Paloma" y "Flaca".

Los bises del concierto fueron "Carnaval de Brasil" y "Los Chicos", una costumbre con la que Andrés cierra sus presentaciones, con un pequeño extra en el saludo final: unos movimientos toreros con un capote roo al ritmo de un pasodoble.