Rolling Stones en Argentina: ¿Ya venden las entradas?

En las últimas horas, una página dedicada a la intermediación de entradas comenzó a mostrar listados vinculados a presentaciones de la banda en el país, incluso cuando ni las fechas ni el tour fueron confirmados por canales oficiales.

El sitio, que funciona conectando compradores con revendedores, advierte además que las entradas pueden “aparecer sin aviso y agotarse en minutos”, una lógica típica del mercado secundario.

El dato no pasó desapercibido porque, en paralelo, circulan versiones cada vez más fuertes sobre el posible regreso del grupo liderado por Mick Jagger. Según esos rumores, la banda estaría evaluando una serie de residencias en distintas ciudades del mundo y Buenos Aires aparece como una de las plazas en carpeta.

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Incluso, algunas especulaciones mencionan al Estadio Monumental como escenario probable en caso de concretarse el desembarco. Sin embargo, hasta el momento no hay confirmaciones oficiales ni detalles sobre fechas, venta de entradas o producción local.

En ese contexto, la aparición de publicaciones en plataformas de reventa abre interrogantes y vuelve a poner el foco en una práctica habitual: la comercialización anticipada de tickets para eventos que todavía no existen formalmente.

Mientras tanto, la expectativa crece. Cada vez que se menciona una posible visita de los Stones, el interés del público argentino se dispara. Pero, por ahora, todo se mueve en el terreno de las versiones y el deseo, con un condimento extra: entradas que ya circulan para shows que aún no fueron anunciados.

Fuente: minutouno.com