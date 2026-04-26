"Paren la mano Circus" llega a Mendoza con la posibilidad de viajar al Mundial 2026

La gira recorrerá distintas ciudades del país, llevando no sólo el show sino también la posibilidad concreta de cumplir el sueño mundialista.

Paren la mano en Mendoza: un show que no vas poder explicar

Hay cosas que funcionan en pantalla. Y hay otras que, además, la rompen en vivo. "Paren la Mano" da el salto y presenta "Circus", su primera gira nacional: una experiencia completamente nueva, pensada exclusivamente para el escenario. No es una adaptación, tampoco un “especial en vivo”. Es PLM como nunca antes se vio.

Un show donde el caos deja de estar contenido en un estudio y se expande frente al público, con el dream team de siempre, comandado por Luquitas Rodríguez, Roberto Galatti, Alfre Montes de Oca y los neuropibes Germán Beder y Joaquín Cavanna, el equipo lleva su universo de humor, locura y entretenimiento a un formato teatral que rompe con cualquier lógica previa.

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"Paren la Mano Circus" no es streaming, cada función será única. Lo que sucederá en el escenario quedará ahí. Sin red, sin edición y sin posibilidad de rewind. Un show donde el público deja de ser espectador para convertirse en parte del descontrol. Una experiencia distinta incluso para quienes ya forman parte del ritual diario del programa. Y para quienes nunca entraron, definitivamente esta es la puerta.