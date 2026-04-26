Este sábado 2 de mayo llega a Mendoza "Paren la mano Circus". Pero eso no es todo: una persona del público podrá ganarse un viaje al Mundial 2026 con la propuesta "Regalá selección". Luquitas Rodríguez, Roberto Galatti, Alfre Montes de Oca, Germán Beder y Joaquín Cavanna se presentan con un show único. Las entradas están a la venta por Ticketek (6 cuotas sin interés con VISA BANCO GALICIA). La cita es a las 22 en el Arena Maipú Stadium (Emilio Civit y Maza).
"Paren la mano Circus" llega a Mendoza con la posibilidad de viajar al Mundial 2026
Luquitas Rodríguez, Roberto Galatti, Alfre Montes de Oca y los neuropibes Germán Beder y Joaquín Cavanna llevan su universo de humor a un formato teatral que rompe toda lógica
El fenómeno del streaming salta al escenario con la gira nacional de "Circus". Y un espectador por función viajará a ver a la Selección Argentina y podrá cumplir el sueño de disfrutar del Mundial, como hace 4 años, cuando "Paren la Mano" sorprendió a su audiencia llevando a un espectador a Qatar para ver el Mundial, donde la Scalonetta se consagró campeona. Este 2026, la historia se repite y va por más: vuelve “ Regalá Selección”, una propuesta única que convierte cada función de "Paren la Mano Circus" en una oportunidad irrepetible.
La gira recorrerá distintas ciudades del país, llevando no sólo el show sino también la posibilidad concreta de cumplir el sueño mundialista.
Paren la mano en Mendoza: un show que no vas poder explicar
Hay cosas que funcionan en pantalla. Y hay otras que, además, la rompen en vivo. "Paren la Mano" da el salto y presenta "Circus", su primera gira nacional: una experiencia completamente nueva, pensada exclusivamente para el escenario. No es una adaptación, tampoco un “especial en vivo”. Es PLM como nunca antes se vio.
Un show donde el caos deja de estar contenido en un estudio y se expande frente al público, con el dream team de siempre, comandado por Luquitas Rodríguez, Roberto Galatti, Alfre Montes de Oca y los neuropibes Germán Beder y Joaquín Cavanna, el equipo lleva su universo de humor, locura y entretenimiento a un formato teatral que rompe con cualquier lógica previa.
"Paren la Mano Circus" no es streaming, cada función será única. Lo que sucederá en el escenario quedará ahí. Sin red, sin edición y sin posibilidad de rewind. Un show donde el público deja de ser espectador para convertirse en parte del descontrol. Una experiencia distinta incluso para quienes ya forman parte del ritual diario del programa. Y para quienes nunca entraron, definitivamente esta es la puerta.