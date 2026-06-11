Estreno: "No te enamores de nadie" en el Teatro Quintanilla

“No te enamores de nadie” es una propuesta de humor que invita a reírse de los vínculos, las parejas y las contradicciones del amor. La obra, escrita por Villa, propone una mirada divertida y sensible sobre el amor en todas sus variantes: los flechazos inesperados, las primeras citas que salen mal, los matrimonios atravesados por la rutina y los reencuentros que despiertan viejas emociones.

A partir de una sucesión de sketches y personajes entrañables, la comedia construye situaciones reconocibles que apelan a la complicidad del público y al humor cotidiano.