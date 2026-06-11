Este sábado 13 de junio a las 21.30 se estrena la comedia teatral "No te enamores de nadie" con Marcelo Lacerna, Silvia Saboini y Aníbal Villa. La cita es en el Teatro Quintanilla (Plaza Independencia) y las entradas están a la venta en EntradaWeb.
Estreno: "No te enamores de nadie" en el Teatro Quintanilla
La comedia teatral llega con un destacado elenco local integrado por Marcelo Lacerna, Silvia Saboini y Aníbal Villa
“No te enamores de nadie” es una propuesta de humor que invita a reírse de los vínculos, las parejas y las contradicciones del amor. La obra, escrita por Villa, propone una mirada divertida y sensible sobre el amor en todas sus variantes: los flechazos inesperados, las primeras citas que salen mal, los matrimonios atravesados por la rutina y los reencuentros que despiertan viejas emociones.
A partir de una sucesión de sketches y personajes entrañables, la comedia construye situaciones reconocibles que apelan a la complicidad del público y al humor cotidiano.
La historia parte de una premisa tan simple como imposible: tres actores acuerdan no enamorarse de nadie durante la función. Sin embargo, entre escena y escena, la vida se encarga de poner a prueba ese pacto.
Así desfilan parejas en crisis, ex que vuelven a cruzarse y vínculos que intentan sobrevivir al paso del tiempo, en una propuesta que combina ironía, ternura y situaciones desopilantes.