El teatro independiente pisa fuerte: bajo la dirección de Mau Funes, "Boxeo" se presenta el domingo 26 de julio a las 20, en la Sala 2 de la Nave Cultural (Las Cubas 201, Ciudad). Las entradas están a la venta en EntradaWeb.
"Boxeo", una obra que fusiona drama, clown y títeres llega a la Nave Cultural
Una propuesta teatral independiente recomendada para mayores de 13 años ideal para cerrar la semana
La pieza utiliza la metáfora del cuadrilátero para reflexionar sobre la resiliencia, la ilusión y el absurdo de la condición humana. La obra propone un viaje emocional profundo a través de un protagonista muy especial: un títere apodado “la esperanza de Guaymallén”. Este personaje encarna el espíritu de quienes, de manera casi absurda pero profundamente resiliente, deciden ponerse de pie una y otra vez para enfrentar los golpes de la realidad, transitando la delgada línea entre el triunfo y la desilusión.
Con una puesta en escena que destaca por su cuidada estética, el espectáculo fusiona el drama, el clown y el teatro de objetos.
El elenco está conformado por reconocidos artistas del medio local: Nadya Kotlik, Martín Ferreyra, Jeremías Gutierrez, María José Concati y el propio Mau Funes.
El diseño escenográfico y lumínico está a cargo de Belén Oviedo, mientras que el vestuario exclusivo fue confeccionado por Marcelo Mengarelli.
La obra fue estrenada en 2025 en la Casa Violeta. "Todo boxeador tiene una ilusión, incluso aquellos que chocan con la realidad y se desilusionan". Recomendada para mayores de 13 años.
En pocas palabras
- Obra "Boxeo": presentación teatral que fusiona drama, clown y títeres en la Nave Cultural el 26 de julio.
- Metáfora central: utiliza el cuadrilátero para reflexionar sobre la resiliencia y el absurdo de la condición humana.
- Protagonista y elenco: un títere llamado "la esperanza de Guaymallén" y la actuación de artistas locales.