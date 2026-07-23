"Boxeo", una obra que fusiona drama, clown y títeres llega a la Nave Cultural

La pieza utiliza la metáfora del cuadrilátero para reflexionar sobre la resiliencia, la ilusión y el absurdo de la condición humana. La obra propone un viaje emocional profundo a través de un protagonista muy especial: un títere apodado “la esperanza de Guaymallén”. Este personaje encarna el espíritu de quienes, de manera casi absurda pero profundamente resiliente, deciden ponerse de pie una y otra vez para enfrentar los golpes de la realidad, transitando la delgada línea entre el triunfo y la desilusión.

Boxeo: "La esperanza de Guaymallén" es el protagonista de esta obra.

Con una puesta en escena que destaca por su cuidada estética, el espectáculo fusiona el drama, el clown y el teatro de objetos.