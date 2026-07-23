El festival Cosquín Rock es uno de los más populares de la Argentina que cuenta con innumerables bandas y artistas musicales nacionales. La edición 2026 convocó a más de 90 mil personas. De cara a 2027, la organización del evento confirmó las fechas en las que se llevará a cabo.
Cosquín Rock 2027, fecha confirmada: cuándo es y cómo comprar las entradas
La organización del Cosquín Rock, uno de los festivales más importantes de Argentina, anunció las fechas para 2027. Cuándo será.
Cuándo será el Cosquín Rock 2027
El icónico festival Cosquín Rock volverá a copar las Sierras de Córdoba el sábado 6 y domingo 7 de febrero de 2027, una vez más en su histórica sede en el Aeródromo Santa María de Punilla. Con más de 26 años de trayectoria, la propuesta multisensorial promete ratificar el impacto de su última entrega, donde más de 100 artistas distribuidos en diferentes escenarios hicieron vibrar al público en un entorno natural único.
Cómo y dónde comprar las entradas para el Cosquín Rock 2027
La venta de las entradas comenzará el miércoles 29 de julio de manera exclusiva a través del sitio web oficial del evento (www.cosquinrock.net). El esquema se dividirá en tres instancias progresivas:
- Fase 1: primera preventa exclusiva para clientes de BBVA Argentina, disponible con opción de 12 cuotas sin interés (hasta agotar stock).
- Fase 2 : segunda preventa exclusiva para clientes del mismo banco, también con la posibilidad de abonar en 12 cuotas sin interés (hasta agotar stock).
- Fase 3: apertura de la venta general habilitada para todos los medios de pago, manteniendo la financiación de 12 cuotas sin interés para los clientes de BBVA.
Todavía no se sabe el precio de las entradas ni las bandas que integrarán el line up definitivo del festival.
Cosquín Rock invita a vivir el ritual de cada año con amigos, en familia, acompañado de mucha música. Es una experiencia imperdible que en cada nueva edición se supera para sorprender a su público y a las nuevas personas que se suman a vivir este encuentro único en las Sierra de Córdoba.
Cosquín Rock es un festival de vivencias multisensoriales con más de 26 años de historia, de música en la montaña como parte constitutiva y una comunidad que le pone la energía necesaria para vivir una experiencia única.