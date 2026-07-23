Cosquín Rock 2027, fecha confirmada: cuándo es y cómo comprar las entradas

Fase 1: primera preventa exclusiva para clientes de BBVA Argentina, disponible con opción de 12 cuotas sin interés (hasta agotar stock).

Fase 2 : segunda preventa exclusiva para clientes del mismo banco, también con la posibilidad de abonar en 12 cuotas sin interés (hasta agotar stock).

Fase 3: apertura de la venta general habilitada para todos los medios de pago, manteniendo la financiación de 12 cuotas sin interés para los clientes de BBVA.

Todavía no se sabe el precio de las entradas ni las bandas que integrarán el line up definitivo del festival.

Cosquín Rock invita a vivir el ritual de cada año con amigos, en familia, acompañado de mucha música. Es una experiencia imperdible que en cada nueva edición se supera para sorprender a su público y a las nuevas personas que se suman a vivir este encuentro único en las Sierra de Córdoba.

Cosquín Rock es un festival de vivencias multisensoriales con más de 26 años de historia, de música en la montaña como parte constitutiva y una comunidad que le pone la energía necesaria para vivir una experiencia única.