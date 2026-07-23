El músico y compositor bonaerense Pedro Berreta, exintegrante de la popular banda Los Tabaleros, se presentará por primera vez en Mendoza con su proyecto solista Paraná Berreta. Será este viernes 24 de julio a las 21 en el Espacio Artístico y Patrimonial Cristóforo Colombo (Antonio Tomba 246, Godoy Cruz). El concierto, titulado "Cantor y guitarrero" es un show acústico e íntimo que repasa canciones propias y clásicos de la música popular argentina. Las entradas ya se encuentran a la venta a través de la plataforma EntradaWeb.
Paraná Berreta en Mendoza presenta "Cantor y guitarrero"
El ex integrante de Los Tabaleros desembarca en la provincia con su propuesta folklórica
Raíz, formación y trayectoria en la escena nacional
Pedro Berreta (Buenos Aires, 1986) es cantor, compositor y guitarrero formado en la emblemática Escuela de Música Popular de Avellaneda (EMPA).
Su trayectoria cobró impulso nacional durante su etapa como miembro de Los Tabaleros, agrupación con la que grabó los discos "Carmesí", "Lolita" y "Tuy".
A lo largo de su carrera ha colaborado en proyectos de trascendencia para el folklore argentino, destacándose su participación en el álbum "El Disco de Oro - Folklore de 1940 del maestro Vitillo Ábalos", producción que obtuvo el Premio Gardel en 2017 a Mejor Álbum Masculino de Folklore.
En su faceta solista, Berreta preserva la calidez del género tradicional mientras imprime una impronta personal, versátil y potente que se adapta con soltura tanto a escenarios íntimos como a grandes festivales.
De Zitarrosa y Gardel al Indio Solari e Iorio
La propuesta de Paraná Berreta en vivo se caracteriza por el diálogo constante entre la tradición folklórica y la contemporaneidad. En "Cantor y guitarrero", el artista construye un repertorio que abarca desde composiciones de su autoría hasta versiones reinventadas de obras de figuras icónicas como Carlos Gardel, Alfredo Zitarrosa, José Larralde, el Indio Solari y Ricardo Iorio.
Con un formato centrado en la voz y la guitarra, el show propone una experiencia de cercanía que busca celebrar el encuentro con el público mendocino y conectar a nuevas generaciones con las raíces del género sin perder la esencia que lo define.
En pocas palabras
- Pedro Berreta: ex integrante de Los Tabaleros presenta su proyecto solista Paraná Berreta en Mendoza.
- "Cantor y guitarrero": show acústico el viernes 24 de julio en el Espacio Artístico Cristóforo Colombo.
- Repertorio: propuesta folklórica que fusiona canciones propias con clásicos de la música popular argentina.