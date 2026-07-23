Paraná Berreta en Mendoza presenta "Cantor y guitarrero"

A lo largo de su carrera ha colaborado en proyectos de trascendencia para el folklore argentino, destacándose su participación en el álbum "El Disco de Oro - Folklore de 1940 del maestro Vitillo Ábalos", producción que obtuvo el Premio Gardel en 2017 a Mejor Álbum Masculino de Folklore.

En su faceta solista, Berreta preserva la calidez del género tradicional mientras imprime una impronta personal, versátil y potente que se adapta con soltura tanto a escenarios íntimos como a grandes festivales.

De Zitarrosa y Gardel al Indio Solari e Iorio

La propuesta de Paraná Berreta en vivo se caracteriza por el diálogo constante entre la tradición folklórica y la contemporaneidad. En "Cantor y guitarrero", el artista construye un repertorio que abarca desde composiciones de su autoría hasta versiones reinventadas de obras de figuras icónicas como Carlos Gardel, Alfredo Zitarrosa, José Larralde, el Indio Solari y Ricardo Iorio.

Con un formato centrado en la voz y la guitarra, el show propone una experiencia de cercanía que busca celebrar el encuentro con el público mendocino y conectar a nuevas generaciones con las raíces del género sin perder la esencia que lo define.