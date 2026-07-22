No Te Va Gustar presenta "Florece en el caos" en Mendoza

Nuevo álbum con la esencia y el sonido NTVG

A principios de junio del año pasado la banda se encerró en su estudio Elefante Blanco en Montevideo a ensayar más de 20 canciones con el objetivo de seleccionar las mejores. Una semana después, junto al productor Nico Cotton, premiado como Productor del Año por los Latin Grammy 2025, y el ingeniero Carlos Imperatori (quien ya había trabajado con la banda en Suenan las Alarmas, Otras Canciones y Luz), iniciaron una intensa maratón de tres semanas que dio forma a las 10 canciones del álbum.

No Te Va Gustar presenta nuevo disco en Mendoza.

El resultado es un álbum potente y refrescante, que captura el espíritu turbulento de la época y lo transforma en un mensaje de resistencia y esperanza. “Comienza una nueva etapa, con diez nuevas canciones que nos encantan. Estamos muy ansiosos porque escuchen nuestra nueva música, es muy emocionante para nosotros todo lo que se viene y es una alegría poder empezar a compartirlo con ustedes”, publicó NTVG en redes sociales.

El primer anticipo del álbum fue “En Llamas”, estrenada por sorpresa ante más de 25.000 personas en el Estadio Único de La Plata. “Es un tema muy para arriba, de esos que te prenden desde el primer riff. Queríamos que el primer adelanto del disco reflejara esa sensación de movimiento, de fuego, de cambio”, comentó el cantante Emiliano Brancciari.

Le siguió “Todo Mal”, consolidando la colaboración esperada por el rock rioplatense junto a Andrés Ciro Martínez. El tema une la identidad de No Te Va Gustar con la impronta inconfundible de Ciro. El golpe de efecto es inmediato: desde el riff inicial de armónica -preciso, agudo y cargado de identidad- hasta su interpretación vocal, Ciro imprime en el tema una energía inconfundible, vibrante y profundamente emocional.

El foco del lanzamiento es “La Noche De Ayer”, canción que llega acompañada por un videoclip oficial dirigido por Jean Michel Cerf y Diego Robino y producido por la productora audiovisual Cimarrón, el mismo equipo creativo que trabajó en el videoclip de “En Llamas”, primer adelanto del disco. Ambos videos fueron filmados a la misma vez y constituyen el primer proyecto realizado en el nuevo centro de producción virtual desarrollado por Grup Mediapro y Reducto Audiovisual.