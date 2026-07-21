"Soda Stereo Ecos": se agotó la primera preventa

Soda Stereo Ecos, cómo es el show

"Ecos" ya es un fenómeno internacional y su impactante debut fue apenas el comienzo de una extensa gira que continúa emocionando a miles de personas en Latinoamérica y que próximamente llegará a ciudades de Europa y Estados Unidos.

Detrás de "Ecos" hay un extenso proceso de trabajo de equipos creativos, productores, técnicos y especialistas de distintas áreas que hacen posible una experiencia inédita.

Charly Alberti, el legendario baterista vuelve a interpretar las canciones de Soda en vivo.

La respuesta del público es contundente. En cada ciudad, miles de personas agotan localidades para reencontrarse con la música que marcó generaciones.

La banda que transformó la historia del rock en español sigue rompiendo barreras, desafiando los límites de la tecnología y convocando multitudes.

"Soda Stereo Ecos" se convirtió en un suceso que no para de crecer, un lugar donde lo irreal se vuelve real, donde el público se transporta a momentos

soñados y los deseos de vivir el reencuentro más esperado se convierten en realidad gracias a la tecnología.

Zeta Bosio, bajista de Soda Stereo.

"Ecos" no es un tributo ni un homenaje. No es una película. No hay invitados ni cantante nuevo. Es un show en vivo en el que se demuestra que Soda es igual a Vanguardia.