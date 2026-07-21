El show "Soda Stereo Ecos" agotó las entradas de la primera preventa para su show del viernes 21 de agosto en Mendoza. La cita es en el Arena Maipú Stadium (Emilio Civit y Maza) a las 21 y los tickets ahora se pueden adquirir en Ticketek.com.ar en 3 cuotas sin interés con Tarjeta Naranja y en boletería del estadio (solamente en efectivo).
"Soda Stereo Ecos": se agotó la primera preventa
Tras presentarse en Chile, México, Uruguay, Ecuador, Perú y Colombia, "Soda Stereo Ecos" se convirtió en un fenómeno regional sin precedentes. El mes que viene llega a Mendoza
Desde su impactante estreno el espectáculo ya pasó por ciudades como Santiago de Chile, Mar del Plata, Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Montevideo, Quito, Lima y Bogotá.
Hasta el momento más de 300.000 personas ya fueron parte de este suceso histórico que continúa creciendo función tras función. Gustavo, Charly y Zeta nuevamente juntos en un mismo escenario, gracias a tecnología de vanguardia.
Soda Stereo Ecos, cómo es el show
"Ecos" ya es un fenómeno internacional y su impactante debut fue apenas el comienzo de una extensa gira que continúa emocionando a miles de personas en Latinoamérica y que próximamente llegará a ciudades de Europa y Estados Unidos.
Detrás de "Ecos" hay un extenso proceso de trabajo de equipos creativos, productores, técnicos y especialistas de distintas áreas que hacen posible una experiencia inédita.
La respuesta del público es contundente. En cada ciudad, miles de personas agotan localidades para reencontrarse con la música que marcó generaciones.
La banda que transformó la historia del rock en español sigue rompiendo barreras, desafiando los límites de la tecnología y convocando multitudes.
"Soda Stereo Ecos" se convirtió en un suceso que no para de crecer, un lugar donde lo irreal se vuelve real, donde el público se transporta a momentos
soñados y los deseos de vivir el reencuentro más esperado se convierten en realidad gracias a la tecnología.
"Ecos" no es un tributo ni un homenaje. No es una película. No hay invitados ni cantante nuevo. Es un show en vivo en el que se demuestra que Soda es igual a Vanguardia.
En pocas palabras
- "Soda Stereo Ecos": El aclamado show agotó la primera preventa para su presentación en Mendoza (quedan entradas).
- Éxito regional: El espectáculo ya cautivó a más de 300.000 personas en Latinoamérica.
- Tecnología vanguardista: El show, gracias a la tecnología, reúne en escena al trío.