Soda Stereo "Ecos": quedan pocas entradas para el show de Mendoza

Detrás de "Ecos" hay un extenso proceso de trabajo de equipos creativos, productores, técnicos y especialistas de distintas áreas que hacen posible una experiencia inédita, según informaron desde la producción del show.

Soda Stereo "Ecos": la respuesta del público es contundente

En cada ciudad, miles de personas agotan localidades para reencontrarse con la música que marcó generaciones. La banda que transformó la historia del rock en español sigue rompiendo barreras, desafiando los límites de la tecnología y convocando multitudes.

Soda Stereo "Ecos" se convirtió en un suceso que no para de crecer.

Charly Alberti (también Zeta Bosio) tocan en vivo en el show "Ecos" que, gracias a tecnología de vanguardia, los "reúne" con Gustavo Cerati en el escenario.

Imaginemos un lugar donde lo irreal se vuelve real, donde nos transportamos a momentos soñados y los deseos se convierten en realidad, permitiéndonos, gracias a la tecnología, vivir el reencuentro más esperado.

No es un tributo ni un homenaje. No es una película. No hay invitados ni cantante nuevo. Es un show en vivo

"Soda = Vanguardia" resume la información dada a conocer por la producción del increíble show que se verá en Mendoza el 21 de agoto en el Arena Maipú Stadium.