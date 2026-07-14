A pocos días de su anuncio, Soda Stereo "Ecos" agotó la preventa de tickets para su presentación el viernes 21 de agosto, en el Arena Maipú Stadium (Emilio Civit y Maza). Quedan pocas entradas disponibles en Ticketek.com.ar con beneficio exclusivo clientes Tarjeta Naranja 3 cuotas sin interés y boletería del Arena (solo en efectivo).
Soda Stereo "Ecos": quedan pocas entradas para el show de Mendoza
Desde su estreno el espectáculo ya pasó por ciudades como Santiago de Chile, Mar del Plata, Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Montevideo, Quito, Lima y Bogotá y en agosto llega a Mendoza
Hasta el momento más de 300.000 personas ya fueron parte de este suceso histórico que continúa creciendo función tras función, en el que puede verse a Gustavo, Charly y Zeta nuevamente juntos en un mismo escenario, gracias a tecnología de vanguardia.
"Ecos" ya es un fenómeno internacional y su impactante debut fue apenas el comienzo de una extensa gira que continúa emocionando a miles de personas en Latinoamérica y próximamente llegará a ciudades de Europa y Estados Unidos.
Detrás de "Ecos" hay un extenso proceso de trabajo de equipos creativos, productores, técnicos y especialistas de distintas áreas que hacen posible una experiencia inédita, según informaron desde la producción del show.
Soda Stereo "Ecos": la respuesta del público es contundente
En cada ciudad, miles de personas agotan localidades para reencontrarse con la música que marcó generaciones. La banda que transformó la historia del rock en español sigue rompiendo barreras, desafiando los límites de la tecnología y convocando multitudes.
Soda Stereo "Ecos" se convirtió en un suceso que no para de crecer.
Imaginemos un lugar donde lo irreal se vuelve real, donde nos transportamos a momentos soñados y los deseos se convierten en realidad, permitiéndonos, gracias a la tecnología, vivir el reencuentro más esperado.
No es un tributo ni un homenaje. No es una película. No hay invitados ni cantante nuevo. Es un show en vivo
"Soda = Vanguardia" resume la información dada a conocer por la producción del increíble show que se verá en Mendoza el 21 de agoto en el Arena Maipú Stadium.
En pocas palabras
- Soda Stereo "Ecos": La exitosa gira de la banda llega a Mendoza el 21 de agosto en el Arena Maipú Stadium.
- Entradas: La preventa se agotó y quedan pocas disponibles en Ticketek.com.ar y boletería del Arena.
- Fenómeno: El espectáculo, que ya cautivó a más de 300.000 personas, utiliza tecnología de vanguardia.