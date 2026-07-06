Soda Stereo ECOS llega a Mendoza: fechas, horarios y dónde conseguir las entradas

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El anuncio de la llegada de este show a la provincia generó un fuerte impacto entre los fanáticos locales, ya que el mismo forma parte de una ambiciosa gira internacional que viene de agotar múltiples funciones en las principales capitales de América y proyecta expandirse hacia Europa y Estados Unidos.

¿Cómo es el show inmersivo de Soda Stereo "ECOS"?

La producción a cargo de PopArt define a "ECOS" como una experiencia interactiva e inmersiva de vanguardia. Mediante el uso de pantallas de última generación, ingeniería de sonido envolvente y sofisticados recursos tecnológicos, el espectáculo logra recrear el regreso de Gustavo Cerati, Zeta Bosio y Charly Alberti juntos sobre un mismo escenario.

Gracias al despliegue tecnológico de este show, la imagen de Gustavo Cerati (fallecido el 4 de septiembre de 2014) no se proyecta como un simple holograma, sino mediante un sistema desarrollado especialmente para esta producción, con el objetivo de recrear la sensación de un show en vivo.

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La propuesta revive la potencia de un show en vivo respetando minuciosamente el catálogo, la estética y la esencia vanguardista del icónico trío de rock. Desde su estreno en Buenos Aires, el evento superó los 350.000 espectadores en la capital argentina y ya registra más de 500.000 entradas vendidas en toda la región.