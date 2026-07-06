Tras consagrarse como uno de los mayores fenómenos musicales y tecnológicos del año en toda Latinoamérica, Electrorock producciones y Power Play confirmaron la llegada a Mendoza del revolucionario espectáculo Soda Stereo "ECOS".
Soda Stereo ECOS llega a Mendoza: fechas, horarios y dónde conseguir las entradas
Gracias a un despliegue tecnológico sin precedentes, el show permite poner en escena al mítico grupo compuesto por Gustavo Cerati, Zeta Bosio y Charly Alberti
La fecha concreta de este show será el viernes 21 de agosto en el Arena Maipú Stadium, y el anuncio se realizó en la cuenta de Instagram @sodastereo. Las entradas se podrán conseguir a la venta a partir del miércoles 8 de julio a las 11hs por Ticketek. Sin embargo, aún se desconocen los valores de las entradas.
La presentación oficial de este show se realizará hoy, lunes 6 de julio, a las 17 en el en el Salón Priority Pass Powerplay del Arena Maipú. En el evento estarán presentes los representares e Electrorock producciones y Power Play, y también autoridades del gobierno de Mendoza. Durante el encuentro estarán presentes a se brindaran detalles de este show histórico.
El anuncio de la llegada de este show a la provincia generó un fuerte impacto entre los fanáticos locales, ya que el mismo forma parte de una ambiciosa gira internacional que viene de agotar múltiples funciones en las principales capitales de América y proyecta expandirse hacia Europa y Estados Unidos.
¿Cómo es el show inmersivo de Soda Stereo "ECOS"?
La producción a cargo de PopArt define a "ECOS" como una experiencia interactiva e inmersiva de vanguardia. Mediante el uso de pantallas de última generación, ingeniería de sonido envolvente y sofisticados recursos tecnológicos, el espectáculo logra recrear el regreso de Gustavo Cerati, Zeta Bosio y Charly Alberti juntos sobre un mismo escenario.
Gracias al despliegue tecnológico de este show, la imagen de Gustavo Cerati (fallecido el 4 de septiembre de 2014) no se proyecta como un simple holograma, sino mediante un sistema desarrollado especialmente para esta producción, con el objetivo de recrear la sensación de un show en vivo.
La propuesta revive la potencia de un show en vivo respetando minuciosamente el catálogo, la estética y la esencia vanguardista del icónico trío de rock. Desde su estreno en Buenos Aires, el evento superó los 350.000 espectadores en la capital argentina y ya registra más de 500.000 entradas vendidas en toda la región.