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Del 7 al 18 de julio

Vacaciones de Invierno en Mendoza 2026: dos propuestas excelentes en el Teatro Quintanilla

En el marco de Ciudad de los Chicos 2026, Cardumen Teatro presenta "María Elena y la Brigada de los Sueños" y "Gáldorin y la Corona Perdida" bajo la dirección general de Aníbal Villa

Gonzalo Ponce
Por Gonzalo Ponce [email protected]
Dos propuestas infantiles para estas Vacaciones de invierno en Ciudad de Mendoza.

Dos propuestas infantiles para estas Vacaciones de invierno en Ciudad de Mendoza.

Durante las dos semanas de vacaciones de invierno, Cardumen Teatro se presentará en la sala del Teatro Quintanilla (subsuelo Plaza Independencia) con dos propuestas diferentes para las infancias y toda la familia. Como parte de la programación oficial de Ciudad de los Chicos 2026, el tradicional ciclo cultural organizado por la Ciudad de Mendoza, el elenco presentará "María Elena y la Brigada de los Sueños" y "Gáldorin y la Corona Perdida", dos obras dirigidas por Aníbal Villa en las que se fusionan actuación, música, canciones, humor, aventura y una cuidada puesta en escena.

La programación comenzará del 7 al 12 de julio a las 16 con "María Elena y la Brigada de los Sueños", una obra inspirada en el universo creativo de María Elena Walsh y en el valor de la imaginación como herramienta para transformar el mundo. La historia sigue a María Elena y un grupo de jóvenes soñadores en una misión para rescatar el arte de contar historias frente a las amenazas del olvido, la incomunicación y el escepticismo. Con personajes entrañables, canciones y una propuesta visual llena de color, la obra invita a niños y adultos a redescubrir el poder de la fantasía y la creatividad.

Del 7 al 12 de julio a las 16: "Mar&iacute;a Elena y la Brigada de los Sue&ntilde;os".

Del 7 al 12 de julio a las 16: "María Elena y la Brigada de los Sueños".

Del 13 al 18 de julio será el turno de "Gáldorin y la Corona Perdida", una aventura fantástica donde la magia, el coraje y la amistad serán claves para enfrentar la oscuridad. Tras la desaparición del Rey, el pueblo queda bajo el dominio de Griselda, una hechicera que gobierna con crueldad y temor. Ethebalda, la princesa heredera, emprenderá una peligrosa misión junto a su amiga Elba y la elfa Gadea para rescatar a su padre y a Callao, su gran amor. En el camino descubrirá la fuerza que lleva dentro y deberá enfrentarse al mal para devolver la esperanza a su reino, en una historia que celebra la valentía, la amistad y la lucha por la justicia.

La entrada general para ambas obras es de $10.000, con una promoción 2 X 1 para todas las funciones.

Del 13 al 18 de julio ser&aacute; el turno de "G&aacute;ldorin y la Corona Perdida" en el Quintanilla.

Del 13 al 18 de julio será el turno de "Gáldorin y la Corona Perdida" en el Quintanilla.

Sobre Cardumen Teatro

Formado en 2022, Cardumen Teatro es un elenco independiente integrado por estudiantes y egresados de la Licenciatura y el Profesorado en Arte Dramático de la Universidad Nacional de Cuyo. Desde su creación, el grupo desarrolla proyectos escénicos destinados a diversos públicos, apostando a propuestas que combinan formación, investigación y producción artística.

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