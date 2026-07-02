Vacaciones de Invierno en Mendoza 2026: dos propuestas excelentes en el Teatro Quintanilla

La programación comenzará del 7 al 12 de julio a las 16 con "María Elena y la Brigada de los Sueños", una obra inspirada en el universo creativo de María Elena Walsh y en el valor de la imaginación como herramienta para transformar el mundo. La historia sigue a María Elena y un grupo de jóvenes soñadores en una misión para rescatar el arte de contar historias frente a las amenazas del olvido, la incomunicación y el escepticismo. Con personajes entrañables, canciones y una propuesta visual llena de color, la obra invita a niños y adultos a redescubrir el poder de la fantasía y la creatividad.

Del 7 al 12 de julio a las 16: "María Elena y la Brigada de los Sueños".

Del 13 al 18 de julio será el turno de "Gáldorin y la Corona Perdida", una aventura fantástica donde la magia, el coraje y la amistad serán claves para enfrentar la oscuridad. Tras la desaparición del Rey, el pueblo queda bajo el dominio de Griselda, una hechicera que gobierna con crueldad y temor. Ethebalda, la princesa heredera, emprenderá una peligrosa misión junto a su amiga Elba y la elfa Gadea para rescatar a su padre y a Callao, su gran amor. En el camino descubrirá la fuerza que lleva dentro y deberá enfrentarse al mal para devolver la esperanza a su reino, en una historia que celebra la valentía, la amistad y la lucha por la justicia.