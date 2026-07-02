Durante las dos semanas de vacaciones de invierno, Cardumen Teatro se presentará en la sala del Teatro Quintanilla (subsuelo Plaza Independencia) con dos propuestas diferentes para las infancias y toda la familia. Como parte de la programación oficial de Ciudad de los Chicos 2026, el tradicional ciclo cultural organizado por la Ciudad de Mendoza, el elenco presentará "María Elena y la Brigada de los Sueños" y "Gáldorin y la Corona Perdida", dos obras dirigidas por Aníbal Villa en las que se fusionan actuación, música, canciones, humor, aventura y una cuidada puesta en escena.
Vacaciones de Invierno en Mendoza 2026: dos propuestas excelentes en el Teatro Quintanilla
En el marco de Ciudad de los Chicos 2026, Cardumen Teatro presenta "María Elena y la Brigada de los Sueños" y "Gáldorin y la Corona Perdida" bajo la dirección general de Aníbal Villa
La programación comenzará del 7 al 12 de julio a las 16 con "María Elena y la Brigada de los Sueños", una obra inspirada en el universo creativo de María Elena Walsh y en el valor de la imaginación como herramienta para transformar el mundo. La historia sigue a María Elena y un grupo de jóvenes soñadores en una misión para rescatar el arte de contar historias frente a las amenazas del olvido, la incomunicación y el escepticismo. Con personajes entrañables, canciones y una propuesta visual llena de color, la obra invita a niños y adultos a redescubrir el poder de la fantasía y la creatividad.
Del 13 al 18 de julio será el turno de "Gáldorin y la Corona Perdida", una aventura fantástica donde la magia, el coraje y la amistad serán claves para enfrentar la oscuridad. Tras la desaparición del Rey, el pueblo queda bajo el dominio de Griselda, una hechicera que gobierna con crueldad y temor. Ethebalda, la princesa heredera, emprenderá una peligrosa misión junto a su amiga Elba y la elfa Gadea para rescatar a su padre y a Callao, su gran amor. En el camino descubrirá la fuerza que lleva dentro y deberá enfrentarse al mal para devolver la esperanza a su reino, en una historia que celebra la valentía, la amistad y la lucha por la justicia.
La entrada general para ambas obras es de $10.000, con una promoción 2 X 1 para todas las funciones.
Sobre Cardumen Teatro
Formado en 2022, Cardumen Teatro es un elenco independiente integrado por estudiantes y egresados de la Licenciatura y el Profesorado en Arte Dramático de la Universidad Nacional de Cuyo. Desde su creación, el grupo desarrolla proyectos escénicos destinados a diversos públicos, apostando a propuestas que combinan formación, investigación y producción artística.