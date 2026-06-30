Vacaciones de Invierno en Mendoza: "Brainrots (en el Mundo de Lunara)" llega al Bustelo

Con una narrativa dinámica y personajes originales, “Brainrots (en el mundo de Lunara)” propone mucho más que entretenimiento. A través de situaciones divertidas y emotivas, la obra transmite valores como la amistad, el compañerismo y el cuidado del medio ambiente, abordando además temas como la empatía y la convivencia de una manera sensible y accesible para los más pequeños.

Una experiencia para cantar, bailar y soñar

Durante una hora de espectáculo, grandes y chicos podrán disfrutar de canciones divertidas, coreografías enérgicas, vestuarios coloridos y una puesta visual que acompaña cada momento de la historia. La interacción con el público, el humor y la emoción forman parte de una propuesta diseñada para que toda la familia viva una experiencia inolvidable.

Con un elenco integrado por bailarines y actores de destacada trayectoria artística, la obra logra combinar entretenimiento, calidad escénica y una historia que conecta con el público desde el primer momento.

“Brainrots (en el mundo de Lunara)” cuenta con idea original y dirección de Sol Valente, coreografías de Antu Navas y producción general de Arpegio Musicales.

Una aventura mágica que invita a reír, cantar, emocionarse y descubrir que, cuando la amistad guía el camino, cualquier desafío puede convertirse en una gran historia.