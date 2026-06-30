"África" revive la magia de Toto en una noche imperdible

El espectáculo promete un viaje musical y emocional por clásicos que marcaron a fuego a generaciones enteras como "Rosanna", "Hold the Line", "I'll Be Over You" y, por supuesto, la infaltable "Africa".

Formado en 1978 por músicos sesionistas que participaron en los álbumes más importantes del rock mundial, Toto revolucionó la escena global fusionando rock, pop, jazz, funk y R&B en un sonido único e inconfundible.