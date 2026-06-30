La banda mendocina homenaje a Toto se presenta en el Teatro Mendoza (San Juan 1427, Ciudad) el sábado 4 de julio, a las 21. Un recorrido imperdible por los grandes éxitos de este gran ícono ochentero, de la mano de destacados músicos locales. Las entradas se pueden comprar en EntradaWeb.
Sábado 4 de julio
"África" revive la magia de Toto en una noche imperdible
Un recorrido imperdible por los grandes éxitos de este gran ícono ochentero
El espectáculo promete un viaje musical y emocional por clásicos que marcaron a fuego a generaciones enteras como "Rosanna", "Hold the Line", "I'll Be Over You" y, por supuesto, la infaltable "Africa".
Formado en 1978 por músicos sesionistas que participaron en los álbumes más importantes del rock mundial, Toto revolucionó la escena global fusionando rock, pop, jazz, funk y R&B en un sonido único e inconfundible.
África está integrada por músicos mendocinos de gran trayectoria:
- Rubén Barolo (bajo).
- Juan Pablo Staiti (guitarra).
- Pablo Sánchez (batería).
- Adrián Virulón (teclados).
- David Gologorski (piano).
- Jorge Leytes (voz).
- Ariel González (percusión).
- Soledad Sosa (voz).
- Willy Moreno (coros).