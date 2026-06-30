Vacaciones de invierno en Mendoza: "La guardiana de los libros" en el teatro Selectro

"La Guardiana de los libros" es una emocionante aventura teatral para toda la familia que invita a descubrir el poder de la imaginación, la lectura y el valor personal. La historia sigue a Rita, una niña muy curiosa, amante de los libros, pero también bastante miedosa. Una tarde de lluvia, mientras busca un teléfono para llamar a su mamá, entra en una antigua Biblioteca donde conoce a tres misteriosas bibliotecarias que le indican el camino hacia la salida. Sin embargo, encontrarla no será tan sencillo.

Rita, la protagonista de esta historia.

Mientras sigue el cartel que promete llevarla de regreso a casa, Rita se adentra en un universo mágico donde los personajes de los libros han cobrado vida. En su recorrido se encontrará con Peter Pan, Campanita, el Capitán Garfio, Jazmín, Caperucita Roja, el imponente Frankenstein y la extravagante Reina de Corazones, quien intentará imponer sus propios deseos para convertirse en la única protagonista de todas las historias, su libro es el único que podrá leerse en esa Biblioteca.