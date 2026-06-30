Del lunes 6 al sábado 18 de julio Proyecto Tajamar presenta "La Guardiana de los libros". La propuesta para estas vacaciones de invierno en Mendoza será en el teatro Selectro (Capitán de Fragata Moyano 102, Ciudad) a las 17 en las fechas mencionadas. Las entradas están a la venta en EntradaWeb y en boletería del teatro.
Vacaciones de invierno en Mendoza: "La guardiana de los libros" en el teatro Selectro
Proyecto Tajamar presenta una comedia musical para toda la familia con más de 30 actores en escena
"La Guardiana de los libros" es una emocionante aventura teatral para toda la familia que invita a descubrir el poder de la imaginación, la lectura y el valor personal. La historia sigue a Rita, una niña muy curiosa, amante de los libros, pero también bastante miedosa. Una tarde de lluvia, mientras busca un teléfono para llamar a su mamá, entra en una antigua Biblioteca donde conoce a tres misteriosas bibliotecarias que le indican el camino hacia la salida. Sin embargo, encontrarla no será tan sencillo.
Mientras sigue el cartel que promete llevarla de regreso a casa, Rita se adentra en un universo mágico donde los personajes de los libros han cobrado vida. En su recorrido se encontrará con Peter Pan, Campanita, el Capitán Garfio, Jazmín, Caperucita Roja, el imponente Frankenstein y la extravagante Reina de Corazones, quien intentará imponer sus propios deseos para convertirse en la única protagonista de todas las historias, su libro es el único que podrá leerse en esa Biblioteca.
Entre aventuras, canciones, humor y situaciones sorprendentes, Rita descubrirá que el verdadero camino no es solamente encontrar la salida de la Biblioteca, sino también encontrar la confianza en sí misma y que siempre la respuesta está en los libros. A medida que avanza la historia, aprenderá a enfrentar sus miedos, desarrollar su valentía y comprender que cada libro guarda un mundo maravilloso esperando ser descubierto.