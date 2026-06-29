Una diputada del PRO quiere eliminar las vacaciones de invierno de los legisladores: "Son un privilegio"

El proyecto que ingresó este lunes en la Cámara de Diputados plantea en el primer artículo eliminar "el receso legislativo de invierno de la Legislatura de la Provincia de Mendoza, garantizando la continuidad de la actividad parlamentaria de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores durante el mes de julio de cada año".

En los argumentos Gómez asegura que ni los municipios, ni los concejos deliberantes, ni el Congreso se toma vacaciones de invierno, y plantea por qué la Legislatura mantiene esa tradición.

En diálogo con Diario UNO, la autora del proyecto dijo contar con respaldo del bloque del PRO, aunque reconoció que no lo consultó con el resto de los legisladores, que llegado el caso, cuando la iniciativa llegue al recinto, deberían votar con anular sus propias vacaciones de invierno.

Los legisladores de Mendoza se toman dos semanas de receso invernal porque el personal administrativo de la Legislatura tiene esas vacaciones y aseguran que sin ellos no se puede sesionar. Foto: Cristian Lozano/ Diario UNO

Este diario sí lo hizo y algunos legisladores de Cambia Mendoza, tildaron el proyecto de "populista" y aseguraron: "Somos la Legislatura que más sesiona en el país, porque más allá de que el periodo ordinario empieza el 1 de mayo, nosotros sesionamos del 1 de febrero al 31 de diciembre, salvo en estas dos semanas que son de receso del personal administrativo, entre ellos los taquígrafos que son necesarios para sesionar", recalcaron.

Si todo el bloque oficialista unifica esa posición, el proyecto de Gómez tiene corta vida, porque Cambia Mendoza tiene mayoría en ambas cámaras.

"El argumento es que no hay personal, pero eso se puede coordinar"

La legisladora rebatió el argumento de los legisladores de que se toman el receso de invierno porque los empleados de la Legislatura están de vacaciones.

"Yo no pretendo vulnerar los derechos laborales de nadie, lo que digo es que eso de que no hay personal se puede coordinar con reemplazos como ocurre con otras instituciones que siguen funcionando. ¿Cómo hacen los hospitales o las fuerzas de seguridad para funcionar en vacaciones?", retrucó Gómez.

De hecho su planteo fue corroborado también por el secretario general de la Asociación de Personal de Empleados Legislativos (APEL), Roberto Baldoni.

"Por paritarias se establecen los dos recesos del personal de la Legislatura, y allí define que en invierno el receso está atado al que defina la Dirección General de Escuelas, pero de igual manera siempre hay personal de guardia en todas las áreas para darle cobertura a ambas cámaras", aseguró Baldoni.