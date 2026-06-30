En el extremo más austral de América del Sur toma fuerza una propuesta que busca cambiar para siempre la conectividad de la región. La iniciativa plantea construir un túnel submarino bajo el Estrecho de Magallanes.
El país de América del Sur que impulsa un ambicioso túnel para unir el extremo de la región
Una de las regiones más aisladas de América del Sur podría cambiar para siempre. Un proyecto impulsado desde Magallanes plantea construir un túnel submarino
De concretarse, esta obra marcaría un antes y un después para esta zona compartida por Chile y Argentina. La infraestructura contempla una conexión subterránea entre el continente y el sector de Porvenir, con el objetivo de ofrecer una alternativa permanente al actual sistema de transbordadores que cruza el estrecho.
El país de América del Sur que estudia construir un túnel en el Estrecho de Magallanes
La idea ha sido promovida principalmente por autoridades de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, junto con la Asociación de Gobernadores del Extremo Austral, que durante la última década han planteado esta infraestructura como una solución para mejorar la conectividad del extremo sur.
Actualmente, el cruce entre Punta Delgada y Bahía Azul depende de ferris cuya operación suele verse afectada por las condiciones climáticas, especialmente por los fuertes vientos y el oleaje característicos de la zona. De acuerdo con información del Ministerio de Obras Públicas de Chile (MOP) y del Gobierno Regional de Magallanes, el proyecto todavía se encuentra en una etapa inicial.
Una apuesta para reducir el aislamiento del extremo sur
El túnel representa el intento de mejorar la integración de uno de los territorios más aislados de América del Sur. La propuesta busca ofrecer una conexión permanente en una región donde la geografía y el clima condicionan el transporte y la vida cotidiana de sus habitantes.
Sin embargo, es importante precisar que no existe un diseño definitivo ni financiamiento aprobado, y los estudios técnicos advierten que la construcción enfrenta importantes desafíos debido a la profundidad del estrecho, las complejas condiciones meteorológicas y el reducido volumen de tránsito en comparación con otros grandes proyectos de infraestructura. Por ahora, la iniciativa permanece en fase de evaluación y no cuenta con una fecha oficial para su ejecución.
Destaca por
- Ubicación estratégica: se plantea en la zona de Primera Angostura, en la Región de Magallanes, Chile.
- Conexión continental–insular: uniría el continente de América del Sur con la Isla Grande de Tierra del Fuego.
- Longitud estimada: alrededor de 3.7 a 4 kilómetros de túnel submarino.
- Objetivo de reemplazo logístico: busca sustituir el sistema actual de barcazas que cruza el estrecho.
- Impacto regional: pretende mejorar la conectividad, el comercio y el turismo en una zona considerada estratégica del extremo austral.