El país de América del Sur que impulsa un ambicioso túnel para unir el extremo de la región

Actualmente, el cruce entre Punta Delgada y Bahía Azul depende de ferris cuya operación suele verse afectada por las condiciones climáticas, especialmente por los fuertes vientos y el oleaje característicos de la zona. De acuerdo con información del Ministerio de Obras Públicas de Chile (MOP) y del Gobierno Regional de Magallanes, el proyecto todavía se encuentra en una etapa inicial.

Una apuesta para reducir el aislamiento del extremo sur

El túnel representa el intento de mejorar la integración de uno de los territorios más aislados de América del Sur. La propuesta busca ofrecer una conexión permanente en una región donde la geografía y el clima condicionan el transporte y la vida cotidiana de sus habitantes.

Sin embargo, es importante precisar que no existe un diseño definitivo ni financiamiento aprobado, y los estudios técnicos advierten que la construcción enfrenta importantes desafíos debido a la profundidad del estrecho, las complejas condiciones meteorológicas y el reducido volumen de tránsito en comparación con otros grandes proyectos de infraestructura. Por ahora, la iniciativa permanece en fase de evaluación y no cuenta con una fecha oficial para su ejecución.

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