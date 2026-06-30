Murió Daniel Melingo, ex integrante de Los Abuelos de la Nada y cofundador de Los Twist

Melingo, nacido el 22 de octubre de 1957 en Buenos Aires, tuvo un vínculo muy temprano con la música, ya que su padrastro era manager del legendario cantor Edmundo Rivero, y su abuela paterna había sido cantante en el teatro La Scala de Milán.

Estudió guitarra clásica y clarinete en el Conservatorio Nacional de Música Carlos López Buchardo y completó su formación en el Conservatorio Municipal Manuel de Falla y en la Universidad Católica Argentina, donde cursó armonía, composición, etnomusicología y música contemporánea.

Este año, trabajaba en la presentación del álbum Tangos bajos (Rework) en el Teatro Coliseo el próximo 21 de septiembre, en un documental sobre las raíces africanas de la música popular argentina y en el lanzamiento de su propio vino Malbec.

Aunque su principal enfoque siempre estuvo puesto en la música, el artista se lució de manera integral en su faceta actoral cinematográfica. Interpretó personajes marginales, bohemios y misteriosos. Participó en más de 20 producciones cinematográficas donde explotó su particular impronta física y expresiva.

Entre las ficciones, trabajó en “Una noche sin luna” en 2014, una aclamada coproducción uruguayo-argentina dirigida por Germán Tejeira; también participó de Lulú, en 2014, bajo la dirección de Luis Ortega; en “El teorema de Mosner”, en 2020; y tuvo una aparición especial en “Gilda, no me arrepiento de este amor”, en 2016.

Fuente: pagina12.com.ar