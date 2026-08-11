Un hombre de 67 años se descompensó mientras manejaba su camioneta, chocó y murió

La víctima fue identificada como Desiderio Espindola Acuña, de 67 años, quien vivía en Ringuelet. Tras el choque, la camioneta subió a la vereda frente a una vivienda y provocó daños menores en la mampostería.

Además, el impacto generó una importante pérdida de agua que afectó parte de Plaza Moreno. Personal de ABSA tuvo que trabajar en el lugar para reparar el caño dañado y controlar el escape.

Tras el accidente, personal del SAME asistió al conductor, que se encontraba inconsciente dentro de la camioneta. Los médicos realizaron maniobras de RCP en el lugar y lograron reanimarlo antes de trasladarlo al Hospital San Martín.

Sin embargo, una vez en el centro de salud, el hombre sufrió una segunda descompensación cardíaca y murió pese a los intentos de los médicos por reanimarlo. Mientras tanto, personal de ABSA trabajó en el lugar para reparar el caño de agua que había sido dañado por el impacto y controlar la pérdida que se produjo en la plaza.

La investigación quedó en manos de la UFI N°10 y el Juzgado de Garantías N°1 de La Plata. La causa fue caratulada como "averiguación de causales de muerte" y se solicitaron peritajes para determinar las circunstancias del episodio.

Fuente: 0221.com.ar