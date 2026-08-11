Aplicar los trucos caseros en casa es fundamental cuando se trata de conservar alimentos. Aunque hay algunos para la limpieza, el cuidado y para cocinar, hay otros que cumplen una función diferente y los beneficios de probarlos son únicos. En este caso, un truco muy efectivo y aplicado es poner un corcho dentro de la heladera, junto a donde guardas el queso.
¿Para qué sirve? Te lo contamos.
Guardar un corcho junto al queso dentro de la heladera: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve
Puede parecer una costumbre extraña, pero si eres de reciclar objetos que puedes llegar a usar luego, el corcho es la mejor opción. Después de un buen vino, reciclar el corcho de la botella sirve para a conservar mejor el producto y prolongar su frescura una vez que se abre.
El queso es un alimento delicado, que no mezclarse con otros productos y muy sensible a las condiciones de conservación. Dependiendo del tipo, puede resecarse rápidamente o, por el contrario, acumular demasiada humedad, lo que favorece la aparición de moho y altera su textura, sabor y olor.
Para que esto no ocurre ni mucho menos sientas que el queso se pone con ese aroma fuerte y quizá desagradable, entonces debes colocar un corcho cerca del queso para que este material pueda absorber parte de la humedad presente en la heladera.
Seguro te preguntarás por qué un simple corcho y no otra cosa. Bien básicamente es porque ayuda a equilibrar el exceso de agua dentro de recipientes cerrados o cajones de refrigeración. Entonces, lo que hace es crear un entorno adecuado para que el queso se conserve durante mucho más tiempo.
Además de mejorar su consistencia y demorar el proceso donde se forman olores fuertes propios del queso o manchas de humedad, ayuda a que el olor no se expanda en la heladera y mantiene alejados a otros olores que puedan absorberse en el queso.
En pocas palabras
- Corcho en heladera: colocar un corcho en la heladera ayuda a conservar el queso por más tiempo.
- Absorción de humedad: el corcho es un material poroso que absorbe el exceso de humedad del ambiente.
- Beneficios adicionales: ayuda a mantener la frescura del queso, previene olores fuertes y la aparición de moho.