Guardar un corcho junto al queso dentro de la heladera: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve

El queso es un alimento delicado, que no mezclarse con otros productos y muy sensible a las condiciones de conservación. Dependiendo del tipo, puede resecarse rápidamente o, por el contrario, acumular demasiada humedad, lo que favorece la aparición de moho y altera su textura, sabor y olor.

Para que esto no ocurre ni mucho menos sientas que el queso se pone con ese aroma fuerte y quizá desagradable, entonces debes colocar un corcho cerca del queso para que este material pueda absorber parte de la humedad presente en la heladera.

Debes utilizar un corcho limpio, seco y sin restos de vino u otras bebidas.

Seguro te preguntarás por qué un simple corcho y no otra cosa. Bien básicamente es porque ayuda a equilibrar el exceso de agua dentro de recipientes cerrados o cajones de refrigeración. Entonces, lo que hace es crear un entorno adecuado para que el queso se conserve durante mucho más tiempo.

Además de mejorar su consistencia y demorar el proceso donde se forman olores fuertes propios del queso o manchas de humedad, ayuda a que el olor no se expanda en la heladera y mantiene alejados a otros olores que puedan absorberse en el queso.