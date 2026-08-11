Tunuyán se proyecta en la escena cultural y deportiva con nominaciones y títulos internacionales

La nominación corresponde a la instancia Mendoza de los Premios Hugo Federales, donde el jurado provincial selecciona a los nominados y define los ganadores. Las producciones elegidas avanzan luego a la instancia nacional, evaluada por jurados de todas las delegaciones del país.

La obra "Hércules, un musical en el Olimpo" representa a la Municipalidad de Tunuyán en la instancia federal de los Premios Hugo.

La distinción coloca a una producción realizada íntegramente por la Municipalidad de Tunuyán dentro del circuito federal del teatro musical. La obra reunió a artistas, bailarines, técnicos y trabajadores locales en una propuesta de gran despliegue.

Desde hace diez años, la comuna acerca espectáculos teatrales de calidad durante las vacaciones de invierno, una política sostenida que garantiza acceso cultural y abre escenarios para el desarrollo artístico del departamento.

Beach vóley: Amieva y Bueno campeones sudamericanos

En el plano deportivo, Bautista Amieva y Maciel Bueno se consagraron campeones de la primera etapa del Circuito Sudamericano de Beach Volley 2026-2027, disputada en Bogotá, Colombia. Representaron a Argentina y lograron su tercer título sudamericano, tras las consagraciones en Manaos (Brasil) y Asunción (Paraguay).

En semifinales vencieron a los brasileños Henrique y Manaus por 2-0 (21-14 y 21-15). En la final repitieron el triunfo en sets corridos frente a los colombianos Yeferson y Noriega, también por 21-14 y 21-15.

Ambos deportistas comenzaron su formación en el deporte municipal y construyeron desde Tunuyán una trayectoria que hoy los ubica en los principales escenarios internacionales. Su crecimiento confirma la importancia de contar con espacios deportivos, profesores y programas que acompañen a los jóvenes desde sus primeros pasos.

Bautista Amieva y Maciel Bueno obtuvieron su tercer título sudamericano en beach vóley.

“Bautista y Maciel son un orgullo para todo Tunuyán. Ellos demuestran hasta dónde pueden llegar nuestros deportistas cuando encuentran oportunidades, formación y acompañamiento”, expresó Andraos.

Los logros culturales y deportivos alcanzados por Tunuyán reflejan el impacto de políticas públicas sostenidas que impulsan el talento local. La nominación en los Premios Hugo y el título sudamericano en beach vóley consolidan al departamento como un referente provincial y nacional en cultura y deportes.