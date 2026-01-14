Andraos aseguró que el Festival de la Tonada posiciona a Tunuyán en la agenda cultural del país

Y sumó que el cierre del festival estará a cargo de Abel Pintos "que ya es un amigo de la casa y el artista que más ticket genera".

Abel Pintos vendimia ciudad de mendoza (12).jpeg Abel Pintos será quien cierre el domingo el Festival Nacional de la Tonada. Foto: Axel Lloret/Diario UNO

Cómo se sostiene un festival popular como es el Festival de la Tonada

Andraos detalló también cómo el Estado tunuyanino hace para sostener económicamente un festival popular como es el Festival de la Tonada, para hacerlo accesible al público en general y para que en paralelo no pierda convocatoria, lo que obliga a contratar a artistas que generen atracción y vendan tickets.

"La Tonada nunca va a dar ganancias porque es un festival popular y como festival popular genera que vos no tenés los mismos ingresos que en otros. Pero lo que intentamos es empatar un poco, entendiendo que la inversión se hace, que el municipio pone recursos para eso, pero que también vuelve en cascada para la actividad económica, para el turismo, los puestos de comida, etc. Y bueno, quizás se multiplica ese dinero que pone el municipio, queda en la comunidad y queda en la región".

Para explicar dónde radica la diferencia de ingresos de un festival popular con otros que organizan privados, el jefe comunal comparó al Festival de la Tonada con el de Jesús María en Córdoba.

"Tuve la posibilidad de ir a Jesús María y entender la dinámica de por qué Jesús María tiene 10 días de actividad y están todos los (artistas) buenos: vale $48.0000 la entrada general. Hasta la heladerita te cobran. Es otro esquema porque eso es una comisión de padres que reúne ese dinero para las escuelas secundarias, nadie disputa precio, la gente puede estar de acuerdo o no con lo que vale, pero ese dinero va a la educación. Tienen un festival adentro y otro festival afuera, tienen todos los sponsors, todos los artistas y también cambió su esquema porque vos tenés hasta un cierto tiempo el folclore y después puede tocar, no sé Bizarrap" contrastó Emir Andraos.