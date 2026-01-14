De los 10 diputados nacionales por Mendoza hubo 4 que no faltaron a ningun a de las 14 sesiones que se realizaron en 2025 en la Cámara Baja. Los que tuvieron asistencia perfecta fueroon 2 radicales y 2 libertarios.
Nieri, Llano, Martínez y Verasay tuvieron asistencia perfecta a las 14 sesiones de diputados nacionales
De los 10 diputados nacionales por Mendoza, 4 asistieron a todas las sesiones. Otros 4 faltaron una vez y los 2 restantes se ausentaron en 2 ocasiones
Se trata de los radicales Lisandro Nieri y Pamela Verasay los libertarios Mercedes Llano y Álvaro Martínez. Los 4 siguen en sus cargos: Nieri y Llano con mandato hasta 2027 y los otros dos reelectos en las elecciones de octubre pasado.
Entre los que tuvieron faltazos hubo 3 peronistas (Liliana Paponet, Martín Aveiro y Adolfo Bermejo), el radical Julio Cobos, el libertario Facundo Correa Llano y la ahora integrante de Provincias Unidas, Lourdes Arrieta.
Menos del 30% de los diputados nacionales tuvo asistencia perfecta
La publicación especializada parlamentario.com reveló que en 2025 apenas 27% de los diputados nacionales asistió a todas las sesiones, que fueron 14.
El más ausente de todos fue el veterano chaqueño Gerardo Cipollini, de la UCR.
Este legislador, de 82 años, estuvo en apenas 3 sesiones y sobre el final del año protagonizó un papelón en la toma de juramento en los nuevos diputados.
El dirigente radical, por ser el de mayor edad, fue quien estuvo al frente en ese acto y sin advertir que tenía el micrófono abierto lanzó expresiones sexistas sobre algunas dirigentes lo que le valió el reproche generalizado de sus pares y de la prensa.
El ranking de inasistencias de los mendocinos lo encabezaron dos peronistas que ya concluyeron sus mandatos: la sanrafaelina Paponet y el maipucino Bermejo, quienes faltaron dos veces.
Con una ausencia quedaron Martín Aveiro (Unión por la Patria), Lourdes Arrieta (Provincias Unidas, ex Coherencia y ex La Libertad Avanza), Facundo Correa Llano (La Libertad Avanza) y Julio Cobos (Unión Cívica Radical).
La nueva composición mendocina en diputados nacionales
Tras las elecciones del año pasado, ahora en diputados nacionales los mendocinos son 5 libertarios, 2 radicales, 2 peronistas y 1 de Provincias Unidas.
La Libertad Avanza
- Facundo Correa Llano con mandato hasta 2027.
- Mercedes Llano, con mandato hasta 2027.
- Álvaro Martínez, reelecto, con mandato hasta 2029.
- Julieta Metral Asensio, electa en 2025, con mandato hasta 2029.
- Luis Petri, electo en 2025 con mandato hasta 2029
Unión Cívica Radical
- Lisandro Nieri con mandato hasta 2027.
- Pamela Verasay: reelecta, con mandato hasta 2029.
Unión por la Patria
- Martín Aveiro con mandato hasta 2027.
- Emir Félix electo en 2025, con mandato hasta 2029.
Provincia Unidas
- Lourdes Arrieta: con mandato hasta 2027.