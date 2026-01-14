Nieri, Llano, Martínez y Verasay tuvieron asistencia perfecta a las 14 sesiones de diputados nacionales

gerardo cipollini El chaqueño Gerardo Cipollini sólo estuvo en 3 sesiones en 2025. Y tiene mandato hasta 2027. Foto: parlamentario.com

Menos del 30% de los diputados nacionales tuvo asistencia perfecta

La publicación especializada parlamentario.com reveló que en 2025 apenas 27% de los diputados nacionales asistió a todas las sesiones, que fueron 14.

El más ausente de todos fue el veterano chaqueño Gerardo Cipollini, de la UCR.

Este legislador, de 82 años, estuvo en apenas 3 sesiones y sobre el final del año protagonizó un papelón en la toma de juramento en los nuevos diputados.

El dirigente radical, por ser el de mayor edad, fue quien estuvo al frente en ese acto y sin advertir que tenía el micrófono abierto lanzó expresiones sexistas sobre algunas dirigentes lo que le valió el reproche generalizado de sus pares y de la prensa.

El ranking de inasistencias de los mendocinos lo encabezaron dos peronistas que ya concluyeron sus mandatos: la sanrafaelina Paponet y el maipucino Bermejo, quienes faltaron dos veces.

Con una ausencia quedaron Martín Aveiro (Unión por la Patria), Lourdes Arrieta (Provincias Unidas, ex Coherencia y ex La Libertad Avanza), Facundo Correa Llano (La Libertad Avanza) y Julio Cobos (Unión Cívica Radical).

Emir Félix y Luis Petri Emir Félix (PJ) y Luis Petri (La Libertad Avanza) asumieron en diciembre pasado y son 2 de los nuevos diputados nacionales por Mendoza.

La nueva composición mendocina en diputados nacionales

Tras las elecciones del año pasado, ahora en diputados nacionales los mendocinos son 5 libertarios, 2 radicales, 2 peronistas y 1 de Provincias Unidas.

La Libertad Avanza

Facundo Correa Llano con mandato hasta 2027.

Mercedes Llano, con mandato hasta 2027.

Álvaro Martínez, reelecto, con mandato hasta 2029.

Julieta Metral Asensio, electa en 2025, con mandato hasta 2029.

Luis Petri, electo en 2025 con mandato hasta 2029

Unión Cívica Radical

Lisandro Nieri con mandato hasta 2027.

Pamela Verasay: reelecta, con mandato hasta 2029.

Unión por la Patria

Martín Aveiro con mandato hasta 2027.

Emir Félix electo en 2025, con mandato hasta 2029.

Provincia Unidas