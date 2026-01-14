Reconocimiento internacional para la Ciudad de Mendoza y Luján por la gestión basada en datos

ciudad de mendoza Una de las distinciones fue para la Ciudad de Mendoza. Foto: Municipalidad de la Ciudad de Mendoza

Ulpiano Suarez y Esteban Allasino, unidos en la celebración

En la plaza Independencia, los intendentes de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez, y de Luján de Cuyo, Esteban Allasino, anunciaron la distinción obtenida con la Certificación Oro What Works Cities 2025, otorgada por Bloomberg Philanthropies.

“Esta es una muy buena noticia no sólo para la Ciudad de Mendoza y Luján de Cuyo, sino para toda la provincia. Hoy podemos comunicar oficialmente la obtención de la Certificación Oro What Works Cities, otorgada por Bloomberg Philanthropies, un reconocimiento internacional a una forma de gestionar basada en datos y evidencia, con mayor transparencia y con las personas en el centro de cada decisión", afirmó Suarez.

Y sumó: "Es el resultado de meses y años de trabajo de equipos técnicos comprometidos, que entienden que profesionalizar la gestión es fundamental para brindar mejores servicios y mejorar la calidad de vida de los vecinos. Haber alcanzado este nivel, que sólo lograron muy pocas ciudades del continente, es un orgullo y también un desafío para seguir elevando los estándares de gestión pública”.

ingreso a lujan Luján de Cuyo también se llevó una distinción internacional. Foto: Municipalidad de Luján

Esteban Allasino puntualizó: “En la Argentina hay más de 2.300 municipios y en todo el continente americano alrededor de 37.000 ciudades. Cualquiera podría presentarse a este proceso de certificación, pero hacerlo implica cumplir estándares muy exigentes y someterse a una evaluación profunda".

Dijo además: "Luján de Cuyo y la Ciudad de Mendoza ya habían alcanzado la certificación inicial y hoy forman parte de un grupo muy reducido: sólo tres ciudades argentinas (la otra es Tres de Febrero de Provincia de Buenos Aires) y apenas siete en todo el continente lograron esta recertificación. Detrás de este reconocimiento hay una forma de gestionar basada en datos, transparencia y rendición de cuentas, donde cada decisión pública debe estar justificada".

"Que dos ciudades mendocinas integren este nivel de excelencia es un orgullo y también una invitación a compartir buenas prácticas para que más municipios puedan elevar sus estándares de gestión”, finalizó.