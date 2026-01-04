El sacudón de la geopolítica mundial por la captura de Nicolás Maduro y las dudas sobre el futuro de Venezuela, también se siente en Mendoza. Y tiene al intendente capitalino Ulpiano Suarez como protagonista.
Ulpiano Suarez convocó a un homenaje a Venezuela en pleno Centro de Mendoza
Iluminarán Plaza Independencia con los colores de la bandera de Venezuela y se escuchará el himno nacional. El vínculo de Ulpiano Suarez con la colectividad
Suarez tomó una decisión como para que el fin de semana no pase desapercibido en relación al tema. Ni más ni menos que con un acto en pleno Centro de la Ciudad de Mendoza.
El jefe comunal ordenó iluminar la fuente de la Plaza Independencia con los colores de la bandera de Venezuela durante la noche de este domingo 4, a partir de las 21. Y, al mismo tiempo, escuchar el himno nacional del país caribeño.
Más allá de tratarse de una convocatoria para inmigrantes y residentes venezolanos en Mendoza, la comuna la hizo extensiva a todos los vecinos de Capital y sus alrededores.
"Iluminaremos la fuente de la plaza con los colores de la bandera de Venezuela y escucharemos su himno nacional. Todos los mendocinos están invitados", indicaron desde el municipio.
El vínculo entre Suarez y la comunidad venezolana
Suarez se propuso acompañar a los venezolanos que viven en la provincia, con quienes mantiene un vínculo estrecho, a poco del hecho que sacudió a su país se origen y por lo cual se habían autoconvocado en la Peatonal este sábado 3 de enero.
Es la tercera ocasión en la que el intendente de Mendoza participa de un acto con inmigrantes de Venezuela. Las anteriores habían sido para el día de la Independencia (5 de julio) y también en los discutidos comicios que ratificaron a Maduro.
Pero además, tiempo atrás había inaugurado el "Paseo Venezuela", en el corazón del histórico Barrio Cano de Ciudad.
Para el nuevo acto en plaza Independencia, se espera la participación de unas 500 personas. Y no se descarta que Suarez les dirija unas palabras en torno a la situación del país.