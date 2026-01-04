Ulpiano Suarez convocó a un homenaje a Venezuela en pleno Centro de Mendoza

Más allá de tratarse de una convocatoria para inmigrantes y residentes venezolanos en Mendoza, la comuna la hizo extensiva a todos los vecinos de Capital y sus alrededores.

image Imagen del último acto organizado por el municipio de la Ciudad de Mendoza junto a residentes venezolanos. Así se verá en la noche del domingo

"Iluminaremos la fuente de la plaza con los colores de la bandera de Venezuela y escucharemos su himno nacional. Todos los mendocinos están invitados", indicaron desde el municipio.

El vínculo entre Suarez y la comunidad venezolana

Suarez se propuso acompañar a los venezolanos que viven en la provincia, con quienes mantiene un vínculo estrecho, a poco del hecho que sacudió a su país se origen y por lo cual se habían autoconvocado en la Peatonal este sábado 3 de enero.

Es la tercera ocasión en la que el intendente de Mendoza participa de un acto con inmigrantes de Venezuela. Las anteriores habían sido para el día de la Independencia (5 de julio) y también en los discutidos comicios que ratificaron a Maduro.

Pero además, tiempo atrás había inaugurado el "Paseo Venezuela", en el corazón del histórico Barrio Cano de Ciudad.

Para el nuevo acto en plaza Independencia, se espera la participación de unas 500 personas. Y no se descarta que Suarez les dirija unas palabras en torno a la situación del país.