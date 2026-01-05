Imputaron a un enólogo por estafar a un empresario al venderle un vino de menor calidad

Grandes capitales del Vino- Votación

El presunto modus operandi del enólogo

Según sostiene la imputación, el acuerdo era que el enólogo adquiriría un vino cosecha malbec 2022 en otra bodega ubicada en Agrelo, Luján de Cuyo, el cual sería trasladado en camión hasta el establecimiento donde trabajaba. El especialista en vinos era el encargado de chequear que la bebida tenga la calidad que habían acordado.

El empresario bonaerense pagó primero $3.300.00 cuando salió el camión de la primera bodega y luego otro monto similar antes de emprender viaje hacia Buenos Aires. En ese ínterin, el enólogo le envió un correo electrónico con un certificado de laboratorio que confirmaba la calidad premium del vino.

Fuentes judiciales detallaron que al dueño de la bodega en Barrancas le llamaron la atención algunas cuestiones: el camión que trasladó el vino no estaba precintado y además el informe tenía un logo viejo del laboratorio y datos que no solían colocar.

Incluso llamó al encargado del lugar quien le confirmó que nunca hizo el análisis de la bebida -lo mismo declaró en la causa penal-. El caso comenzó a ser investigado por la fiscal de Delitos Económicos Mariana Pedot, en conjunto con los abogados querellantes Lucas Colucci y Rocío Gobbi.

En los últimos días, el enólogo fue imputado por el delito de estafa. El hombre se abstuvo de declarar y se decidió que quede libre, ya que no tiene antecedentes penales. En tanto que se buscará determinar si tuvo cómplices en la primera bodega de donde salió el vino.

viñedo con vino In vino veritas ("en el vino está la verdad"), dice el adagio. Pero esa máxima no siempre se cumple. Imagen ilustrativa.

La defensa del enólogo

El abogado del enólogo, José Luis Bascolo, argumentó que nunca se concretó una estafa ya que su cliente no tuvo ningún rédito económico sino que el acuerdo sobre el precio y la calidad del vino fue realizado exclusivamente entre el dueño de la bodega en Barrancas y el empresario de Buenos Aires. Incluso que una parte del dinero se debía pagar en blanco y la otra en negro.

El letrado planteó sospechas sobre maniobras del bodeguero que, al ver que el vino no le servía para revenderlo, prefirió echarle la culpa al enólogo antes que asumir el costo económico.