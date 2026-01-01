Ulpiano Suarez visitó Central Park, el nuevo café de especialidad que abrió en el Parque Central

cafe parque central Central Park es un café de especialidad con opciones sin TACC y espacio pet friendly.

Berna Barbera lidera el proyecto gastronómico

El proyecto está liderado por Berna Barbera, gastronómica con amplia trayectoria en el sector y experiencia en concesiones ubicadas en puntos estratégicos de la Ciudad, como el Parque General San Martín y el Cerro de la Gloria.

Durante la visita, destacó el valor de trabajar en un entorno natural. "Me gusta mucho estar rodeada de la naturaleza. Veníamos de trabajar en el Parque, en la Fuente de los Continentes, y cuando supimos que este espacio estaba disponible, lo elegimos por la vista, por el tipo de público y por el clima que se genera", explicó.

Y agregó: "La gente viene más calmada, relajada, dispuesta a disfrutar, y eso también se transmite al trabajo cotidiano".

Café, opciones sin TACC y espacio pet friendly en el Parque Central

La propuesta fue diseñada para acompañar tanto a los vecinos de la Primera Sección como a familias, trabajadores y usuarios habituales del parque. El local ofrece café de especialidad, productos dulces y salados, bebidas frescas y aperitivos de baja graduación alcohólica. Además, cuenta con opciones sin TACC elaboradas bajo protocolos de manipulación diferenciados.

Berna destacó que formar parte del crecimiento del Parque Central es uno de los principales motores del proyecto: "Espero poder integrarme a un espacio que está creciendo y mejorándose, colaborar con ese proceso, que al emprendimiento le vaya bien y, a partir de eso, seguir generando puestos de trabajo".

Daniela, una vecina de Las Heras que visita el Parque Central a diario, expresó su alegría por la apertura: "Estoy muy contenta de que haya abierto este café. Vengo todos los días con mis perros y como es pet friendly disfrutan del parque y también del agua que les convidan, mientras yo me tomo un rico café".

El emprendimiento generó ocho puestos de trabajo directos. Actualmente se encuentra en etapa de consolidación operativa y posicionamiento de marca, con estrategia de comunicación orientada al entorno barrial y a los complejos habitacionales cercanos.