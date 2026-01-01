Cómo crear un maravilloso porta espirales casero con materiales reciclados y sin gastar dinero

DIY: cómo reciclar materiales para crear un hermoso porta espirales

Los espirales son repelentes indispensables en verano. Su fuerte aroma nos permite erradicar mosquitos y evitar picaduras al instante. Al ser elementos que están durante toda la temporada en cualquier hogar, es menester crear estructuras o soportes para que se encuentren en sintonía con la decoración de la sala.

En este sentido, gracias al tutorial brindado por el canal de YouTube ‘Graciela Herman Manualidades y Reciclados’, podremos pasar de las clásicas latas para sostener dichos repelentes a un hermoso porta espiral elaborado con materiales reciclados.