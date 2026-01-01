Cómo crear un maravilloso porta espirales casero con materiales reciclados y sin gastar dinero

Al momento de comprar espirales, seguramente notaste que en el envase viene un pequeño soporte metálico que nos permitirá sostener el repelente y garantizar que se queme de manera uniforme, sin que se apague. Este elemento podrás reemplazarlo fácilmente con una simple y efectiva tarea de reciclaje y DIY.
DIY: cómo reciclar materiales para crear un hermoso porta espirales
Los espirales son repelentes indispensables en verano. Su fuerte aroma nos permite erradicar mosquitos y evitar picaduras al instante. Al ser elementos que están durante toda la temporada en cualquier hogar, es menester crear estructuras o soportes para que se encuentren en sintonía con la decoración de la sala.
En este sentido, gracias al tutorial brindado por el canal de YouTube ‘Graciela Herman Manualidades y Reciclados’, podremos pasar de las clásicas latas para sostener dichos repelentes a un hermoso porta espiral elaborado con materiales reciclados.
La especialista explica que para esta idea DIY tendremos que hacer lo siguiente:
- Utilizar una bandeja de telgopor reciclada y aplicar vaselina sólida con un papel en el interior de la bandeja para facilitar el desmolde y conservar el recipiente.
- Luego, preparar una mezcla de cemento blanco (o yeso como alternativa económica). Es fundamental poner primero el agua y luego el polvo. Revolver con un palito para evitar grumos, esperando a que la mezcla adquiera una consistencia espesa.
- Después, verter el cemento en la bandeja y colocar el soporte metálico original del espiral en el centro. A continuación, tomar un espiral común y presionar suavemente sobre el cemento fresco para enterrarlo ligeramente. Esto creará una hendidura con la forma exacta del repelente.
- Dejar secar una hora y comenzar a retirar el porta espiral. Para quitar sin que se rompa, se debe humedecer con agua. Al estar húmedo, saldrá con facilidad, dejando el relieve en el cemento.
- Posteriormente, sumergir la pieza en agua para que termine de endurecer correctamente (notarás burbujas saliendo). Esto evita que el cemento se quiebre en el futuro. Luego del proceso de curado, mientras la pieza está mojada, usar una lija al agua para suavizar los bordes y las imperfecciones. Después, dejar secar totalmente por 3 días.
- Por último, tendremos que aplicar una base de pintura blanca. Es obligatorio barnizar la pieza con 2 o 3 manos para proteger la decoración del humo y el calor.
De esta forma, conseguirás un elegante porta espirales, con una bandeja reciclada y otros pocos materiales que seguramente tenés en casa.