Mueven la carga más pesada del planeta Tierra: una construcción de 13.000 toneladas en movimiento

Esta construcción se diseñó para fines industriales de gran escala, actuando como una pieza estructural crítica. Este tipo de mega infraestructura suele emplearse en plataformas offshore de petróleo o gas, muelles industriales capaces de soportar grúas y cargas gigantes.

cARGA MAS PESADA (2)

Como fue mover esta gigantesca construcción

Mover una infraestructura de ese tamaño no es solo cuestión de fuerza, cada paso debía planificarse con exactitud milimétrica. La operación requirió SPMTs especializados capaces de distribuir uniformemente el peso, evitando cualquier deformación estructural y garantizando la estabilidad en todo momento.

Los SPMTs, decenas de módulos autopropulsados, permitieron que esta construcción se desplazara de manera controlada. Cada módulo, con su suspensión hidráulica, giraba y ajustaba su posición, distribuyendo el peso. La maniobra combinó tecnología, cálculo estructural y experiencia humana para mover una de las infraestructuras más pesada que haya pisado el planeta Tierra.

El bloque, de 110,5 metros de largo, 50 metros de ancho y 40 metros de alto, represento un desafío sin precedentes para la ingeniería moderna. Este récord no solo demuestra el poder de la ingeniería moderna, sino también cómo el ingenio humano puede trasladar una construcción colosal sobre el planeta Tierra.