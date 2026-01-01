Mover una construcción de más de 13.000 toneladas es uno de esos hechos que solo se registran en la historia de la ingeniería. En ningún otro lugar de nuestro planeta Tierra se había desplazado una infraestructura de semejante magnitud con tanta precisión y cuidado.
Mueven la carga más pesada del planeta Tierra: una construcción de 13.000 toneladas en movimiento
Que movieran esta infraestructura se convirtió en símbolo de lo que la humanidad puede lograr en el planeta Tierra
Esta construcción se convirtió en un récord histórico al ser transportada usando remolques modulares autopropulsados (SPMTs), estableciendo un Récord Guinness por la carga más pesada jamás movida en el planeta Tierra.
Mueven la carga más pesada del planeta Tierra: una construcción de 13.000 toneladas en movimiento
La carga más pesada jamás transportada del planeta Tierra fue un bloque colosal de 14.754,19 toneladas. Esta hazaña fue lograda en la República de Corea. La infraestructura se diseñó en un sitio especializado con espacio y equipos adecuados y debía llegar a su ubicación final para ensamblaje o instalación.
Esta construcción se diseñó para fines industriales de gran escala, actuando como una pieza estructural crítica. Este tipo de mega infraestructura suele emplearse en plataformas offshore de petróleo o gas, muelles industriales capaces de soportar grúas y cargas gigantes.
Como fue mover esta gigantesca construcción
Mover una infraestructura de ese tamaño no es solo cuestión de fuerza, cada paso debía planificarse con exactitud milimétrica. La operación requirió SPMTs especializados capaces de distribuir uniformemente el peso, evitando cualquier deformación estructural y garantizando la estabilidad en todo momento.
Los SPMTs, decenas de módulos autopropulsados, permitieron que esta construcción se desplazara de manera controlada. Cada módulo, con su suspensión hidráulica, giraba y ajustaba su posición, distribuyendo el peso. La maniobra combinó tecnología, cálculo estructural y experiencia humana para mover una de las infraestructuras más pesada que haya pisado el planeta Tierra.
El bloque, de 110,5 metros de largo, 50 metros de ancho y 40 metros de alto, represento un desafío sin precedentes para la ingeniería moderna. Este récord no solo demuestra el poder de la ingeniería moderna, sino también cómo el ingenio humano puede trasladar una construcción colosal sobre el planeta Tierra.