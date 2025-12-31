Esta fábrica no es un simple lugar de trabajo, sino un vasto universo de ingeniería, precisión y producción. Esta empresa única en el planeta Tierra simboliza la evolución de la movilidad durante más de ocho décadas.
Cuando uno se asoma a sus enormes naves, se encuentra con un paisaje donde la humanidad y la máquina conviven para materializar sueños sobre ruedas, y donde cada coche que sale al mundo lleva impreso no solo una marca, sino siglos de conocimiento acumulado. Te contamos en qué lugar del planeta Tierra se encuentra esta fábrica.
La fábrica de autos más grande del planeta Tierra rompió récord por su producción masiva
En la apacible ciudad de Wolfsburg, junto al río Mittellandkanal en el norte de Alemania, late un corazón industrial que ha definido la historia del automóvil moderno: la fábrica principal de Volkswagen.La planta de Volkswagen en Wolfsburg es la sede central de la marca Volkswagen Passenger Cars y se reconoce como el complejo de fabricación de automóviles más grande del planeta Tierra bajo un mismo techo.
Desde su fundación en 1938, esta fábrica ha sido testigo de épocas de prosperidad, conflictos y transformaciones tecnológicas, creciendo hasta convertirse en un símbolo de la industria automotriz alemana. Hoy, esa inmensidad productiva también se enfrenta a nuevos desafíos como, la transición hacia la movilidad eléctrica, la digitalización y la sostenibilidad.
Cómo es esta fábrica
- El complejo ocupa aproximadamente 6.500.000 metros cuadrados, una extensión tan vasta que podría cubrir casi tres veces el tamaño de Mónaco. Las naves de producción y los edificios asociados forman un tejido industrial continuo que se despliega con la elegancia de una ciudad dentro de otra.
- En 2023, la fábrica produjo cerca de 490.000 vehículos, realizando el ensamblaje de varios modelos emblemáticos de Volkswagen para el mercado global.
- Alrededor de 70.000 personas trabajan en esta fábrica, desde ingenieros y técnicos hasta operarios especializados que, junto con máquinas sofisticadas, dan forma a cada automóvil.
- Wolfsburg fabrica actualmente cuatro modelos principales de Volkswagen y sus variantes: Golf, Golf Variant, Touran y Tiguan.
- Desde que comenzó la producción masiva después de la Segunda Guerra Mundial, la fábrica ha ensamblado decenas de millones de vehículos, más que cualquier otra instalación automotriz en el planeta Tierra.
- Volkswagen está adaptando la fábrica para que, antes de 2030, pueda producir vehículos con plataformas de motor de combustión interna (MQB), eléctricos (MEB) y de próxima generación (SSP), consolidando la planta como un centro versátil y preparado para la movilidad del futuro.