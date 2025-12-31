Cuando uno se asoma a sus enormes naves, se encuentra con un paisaje donde la humanidad y la máquina conviven para materializar sueños sobre ruedas, y donde cada coche que sale al mundo lleva impreso no solo una marca, sino siglos de conocimiento acumulado. Te contamos en qué lugar del planeta Tierra se encuentra esta fábrica.

La fábrica de autos más grande del planeta Tierra rompió récord por su producción masiva

En la apacible ciudad de Wolfsburg, junto al río Mittellandkanal en el norte de Alemania, late un corazón industrial que ha definido la historia del automóvil moderno: la fábrica principal de Volkswagen.La planta de Volkswagen en Wolfsburg es la sede central de la marca Volkswagen Passenger Cars y se reconoce como el complejo de fabricación de automóviles más grande del planeta Tierra bajo un mismo techo.