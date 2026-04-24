Hallaron muerta en Santa Fe a la mujer que buscaban desde el lunes: dejó una carta que orientó la búsqueda

Sin embargo, el giro fundamental en la investigación ocurrió con el hallazgo de sus pertenencias. En la costa del río, las autoridades localizaron un bolso que contenía objetos personales y su teléfono celular. Junto a estos elementos, apareció una carta de despedida, cuyo contenido resultó determinante para el operativo.

El contenido de la carta: un vínculo con el río

Aunque el texto se mantiene bajo reserva judicial en el marco de la causa, trascendió que en el mensaje la mujer hacía mención explícita a sus abuelos y a su especial vínculo con la isla. Estas referencias sentimentales y geográficas fueron las que inclinaron la balanza para que las fuerzas de seguridad concentraran los esfuerzos en el sector del agua, descartando otras hipótesis de huida o traslado terrestre.

La carta no solo revelaba un estado emocional complejo, sino que funcionó como una hoja de ruta para los brigadistas. Pese al despliegue tecnológico inicial, el hallazgo final se produjo con la colaboración de pescadores locales, quienes, gracias a su conocimiento del terreno, localizaron el cuerpo en apenas 15 minutos en el paraje conocido como Carancho Triste, una zona cercana a donde se habían encontrado sus pertenencias.

Investigación por "muerte dudosa"

Tras el rescate del cuerpo en las aguas del río Coronda, el caso ha quedado bajo la órbita del Ministerio Público de la Acusación. Por estas horas, la causa está caratulada como “muerte dudosa”, a la espera de los resultados de la autopsia que determinen con precisión la mecánica y la causa del fallecimiento.

La investigación busca ahora reconstruir las horas de vacío que existen entre la última imagen de las cámaras de seguridad y el momento en que María Laura llegó a la costa. Mientras la comunidad se enluta, los peritajes sobre su celular y el análisis caligráfico de la carta de despedida siguen siendo los pilares para intentar esclarecer los motivos que llevaron a este desenlace.