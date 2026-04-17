El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, encabezó en Rosario la quinta subasta de bienes incautados a bandas criminales, con 5.411 inscriptos para pujar por 150 lotes que incluyeron un avión, autos de lujo y motos.
Aviones y autos de lujo de criminales: a dónde va el dinero de la millonaria subasta que se realizó
En las cuatro subastas previas se recaudaron más de $4.000 millones que dispone el Gobierno provincial
El gobernador de Santa Fe definió la iniciativa como “la subasta de bienes más grande de la Argentina” y sostuvo que en la provincia “se persigue el delito, se encarcela a los delincuentes y se les quitan los bienes para que vuelvan a víctimas e instituciones”.
El mandatario remarcó que se trata de “una política pública” sostenida “con mucha determinación” y consideró que es “el único camino” para vivir “en orden y en paz”. También señaló que Rosario pasó de ser observada “con piedad” a ser vista “con respeto” tras la baja de la violencia producida por bandas criminales.
A dónde va el dinero de la subasta
El secretario de Gestión de Registros, Matías Figueroa Escauriza, indicó que lo recaudado contribuye a “debilitar a las organizaciones criminales” y aseguró que “no hay impunidad para nadie”.
La secretaria de Gestión del Ministerio de Justicia y Seguridad, Virginia Coudannes, sostuvo que Santa Fe es “la única provincia” que realiza este tipo de subastas y afirmó que la medida integra un plan que combina prevención, investigación y desapoderamiento de activos.
El intendente de Rosario, Pablo Javkin, destacó que la política implica “hacer valer la ley” y “quitar el dinero mal habido”, al tiempo que la definió como una estrategia para “cortar de raíz el circuito del delito”.
En las cuatro subastas previas se recaudaron más de $3.589 millones, destinados a reparar a víctimas, asistir a más de 60 instituciones y sostener el funcionamiento de la Aprad, según comentaron las autoridades y funcionarios de Santa Fe y de Rosario, que hasta hace poco era una de las cunas de la bandas criminales dedicadas al narcotráfico en el país.