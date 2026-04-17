Aviones y autos de lujo de criminales: a dónde va el dinero de la millonaria subasta que se realizó

subasta santa fe 3 El gobernador de Santa Fe que estuvo presente en la subasta.

A dónde va el dinero de la subasta

El secretario de Gestión de Registros, Matías Figueroa Escauriza, indicó que lo recaudado contribuye a “debilitar a las organizaciones criminales” y aseguró que “no hay impunidad para nadie”.

La secretaria de Gestión del Ministerio de Justicia y Seguridad, Virginia Coudannes, sostuvo que Santa Fe es “la única provincia” que realiza este tipo de subastas y afirmó que la medida integra un plan que combina prevención, investigación y desapoderamiento de activos.

subasta santa fe 2 Miles de personas participaron de la subasta.

El intendente de Rosario, Pablo Javkin, destacó que la política implica “hacer valer la ley” y “quitar el dinero mal habido”, al tiempo que la definió como una estrategia para “cortar de raíz el circuito del delito”.

En las cuatro subastas previas se recaudaron más de $3.589 millones, destinados a reparar a víctimas, asistir a más de 60 instituciones y sostener el funcionamiento de la Aprad, según comentaron las autoridades y funcionarios de Santa Fe y de Rosario, que hasta hace poco era una de las cunas de la bandas criminales dedicadas al narcotráfico en el país.