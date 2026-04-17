Inicio Policiales subasta
Santa Fe

Aviones y autos de lujo de criminales: a dónde va el dinero de la millonaria subasta que se realizó

En las cuatro subastas previas se recaudaron más de $4.000 millones que dispone el Gobierno provincial

Redacción de UNO
Por Redacción de UNO [email protected]
Uno de los aviones que en la subasta en Santa Fe.

Uno de los aviones que en la subasta en Santa Fe.

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, encabezó en Rosario la quinta subasta de bienes incautados a bandas criminales, con 5.411 inscriptos para pujar por 150 lotes que incluyeron un avión, autos de lujo y motos.

El gobernador de Santa Fe definió la iniciativa como “la subasta de bienes más grande de la Argentina” y sostuvo que en la provincia “se persigue el delito, se encarcela a los delincuentes y se les quitan los bienes para que vuelvan a víctimas e instituciones”.

El mandatario remarcó que se trata de “una política pública” sostenida “con mucha determinación” y consideró que es “el único camino” para vivir “en orden y en paz”. También señaló que Rosario pasó de ser observada “con piedad” a ser vista “con respeto” tras la baja de la violencia producida por bandas criminales.

subasta santa fe 3
El gobernador de Santa Fe que estuvo presente en la subasta.

El gobernador de Santa Fe que estuvo presente en la subasta.

A dónde va el dinero de la subasta

El secretario de Gestión de Registros, Matías Figueroa Escauriza, indicó que lo recaudado contribuye a “debilitar a las organizaciones criminales” y aseguró que “no hay impunidad para nadie”.

La secretaria de Gestión del Ministerio de Justicia y Seguridad, Virginia Coudannes, sostuvo que Santa Fe es “la única provincia” que realiza este tipo de subastas y afirmó que la medida integra un plan que combina prevención, investigación y desapoderamiento de activos.

subasta santa fe 2
Miles de personas participaron de la subasta.

Miles de personas participaron de la subasta.

El intendente de Rosario, Pablo Javkin, destacó que la política implica “hacer valer la ley” y “quitar el dinero mal habido”, al tiempo que la definió como una estrategia para “cortar de raíz el circuito del delito”.

En las cuatro subastas previas se recaudaron más de $3.589 millones, destinados a reparar a víctimas, asistir a más de 60 instituciones y sostener el funcionamiento de la Aprad, según comentaron las autoridades y funcionarios de Santa Fe y de Rosario, que hasta hace poco era una de las cunas de la bandas criminales dedicadas al narcotráfico en el país.

Temas relacionados:

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar