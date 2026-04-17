Una tonelada de marihuana y hachís en una Toyota Hilux, el impresionante hallazgo en las rutas

marihuana misiones 3 El operativo donde se incautó marihuana se realizó en una de las fronteras con Brasil. Foto: Gendarmería Nacional.

Golpe al narcotráfico

Inmediatamente, los gendarmes extrajeron del interior de los bultos: paquetes prensados, bolsas termosellados y envoltorios de papel encerado, los cuales contenían una sustancia vegetal y otra sustancia tipo masa de color verde parduzco. Todo era marihuana.

Por lo tanto, se procedió a realizar las pruebas de campo narcotest sobre las sustancias halladas que arrojaron resultados positivos para 925 kilos 400 gramos de cannabis sativa -casi una tonelada- y 5 kilos 250 gramos de hachís.

marihuana misiones Gendarmería Nacional realizó el secuestro de marihuana. Foto: Gendarmería Nacional.

Este último se trata de un elaborado con la resina almacenada de las flores de las plantas de marihuana y es posteriormente amasada, tiene una mayor potencia en el nivel de THC y no es tan frecuente en el narcomenudeo como la planta en sí.

Con intervención del Juzgado y Fiscalía Federal de Puerto Iguazú, los uniformados detuvieron a los involucrados mayores de edad como así también decomisaron la droga y el rodado, en infracción a la Ley 23.737. Ahora, tras el hallazgo de la importante cantidad de marihuaba los sospechosos enfrentarán una causa federal por tráfico de estupefacientes, según adelantaron fuentes judiciales.