Personal de Gendarmería Nacional logró decomisar este jueves 925 kilogramos de marihuana y 5 kilos de hachís, en el marco de un operativo contra el narcotráfico que llevaron a cabo en la localidad misionera de San Antonio, en la frontera con Brasil.
Una tonelada de marihuana y hachís en una Toyota Hilux, el impresionante hallazgo en las rutas
El hallazgo de la marihuana se detectó en una de las fronteras con Brasil, en el norte argentino
Los gendarmes detuvieron la marcha de una camioneta Toyota Hilux que llevaba cubierta la caja de carga con una lona, cuando circulaba por la Ruta Nacional 101 en el norte de Misiones. Se trata de una las fronteras más vulnerables para el narcotráfico.
Al momento de solicitar a los dos ocupantes, de nacionalidades paraguaya y argentina, que levantaran la carpa que cubría la parte trasera del rodado, los funcionarios constataron la existencia de 23 cajas de diferentes tamaños que emanaban un fuerte olor a marihuana.
Golpe al narcotráfico
Inmediatamente, los gendarmes extrajeron del interior de los bultos: paquetes prensados, bolsas termosellados y envoltorios de papel encerado, los cuales contenían una sustancia vegetal y otra sustancia tipo masa de color verde parduzco. Todo era marihuana.
Por lo tanto, se procedió a realizar las pruebas de campo narcotest sobre las sustancias halladas que arrojaron resultados positivos para 925 kilos 400 gramos de cannabis sativa -casi una tonelada- y 5 kilos 250 gramos de hachís.
Este último se trata de un elaborado con la resina almacenada de las flores de las plantas de marihuana y es posteriormente amasada, tiene una mayor potencia en el nivel de THC y no es tan frecuente en el narcomenudeo como la planta en sí.
Con intervención del Juzgado y Fiscalía Federal de Puerto Iguazú, los uniformados detuvieron a los involucrados mayores de edad como así también decomisaron la droga y el rodado, en infracción a la Ley 23.737. Ahora, tras el hallazgo de la importante cantidad de marihuaba los sospechosos enfrentarán una causa federal por tráfico de estupefacientes, según adelantaron fuentes judiciales.