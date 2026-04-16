En Florencio Varela, Buenos Aires, la Justicia confirmó la condena a 6 años de prisión efectiva para Joaquín Sebastián Lencina por abuso sexual con acceso carnal contra su prima. Pero cuando lo fueron a detener, el joven estaba prófugo.
Se confirmó la condena por abusar a su prima pero cuando lo fueron a detener se había escapado
El joven de 20 años abusó sexualmente a la víctima cuando tenía tan sólo 13 años de edad en su propia casa
Los hechos ocurrieron entre 2015 y 2020, cuando la víctima tenía 13 años y Joaquín Lencina alrededor de 20. Un Tribunal de Florencio Varela dictó la sentencia, que fue ratificada recientemente, convirtiéndolo en prófugo de la Justicia.
Ahora, el Ministerio de Seguridad bonaerense lo buscan activamente con una recompensa de hasta $5 millones para quien aporte datos sobre el paradero del abusador sexual.
Abusó sexualmente a su prima
La víctima relató que los abusos comenzaron cuando se quedaba a dormir en la casa de sus tíos. Joaquín Lencina le decía que se trataba de un “juego” y un “secreto” entre ellos. Con el paso de los años, la manipulación evolucionó: le aseguraba que eran novios pero que no podían contarlo por la diferencia de edad y la oposición familiar.
Posteriormente, recurrió a la extorsión con fotos íntimas, amenazando con publicarlas si ella lo denunciaba o terminaba el contacto. La joven soportó años de silencio y trauma hasta que, al cumplir 18 años, reunió fuerzas para contárselo a su madre y realizar la denuncia por abuso sexual.
La causa avanzó con pericias y testimonios que permitieron probar los abusos reiterados. Joaquín Lencina, nacido el 7 de diciembre de 1995, fue condenado por delitos de abuso sexual infantil con acceso carnal. Sorprendentemente, en noviembre de 2021 había sido nombrado como guardia del Servicio Penitenciario Bonaerense.
La confirmación de la condena por abuso sexual en 2025 marcó un hito para la víctima, pero también el inicio de una nueva frustración. Cuando las autoridades intentaron detenerlo para que cumpla la pena en prisión efectiva, Joaquín Lencina ya se había fugado.