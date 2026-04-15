Dos adolescentes ocultaron un embarazo y la bebé nació gracias a una guía que armaron con IA

Hospital-Isidoro-Iriarte-de-Quilmes.jpg El Hospital de Quilmes donde quedó internada la bebé.

El nacimiento de la bebé con Inteligencia Artificial

La joven madre, de 15 años, y su novio, de 16, mantuvieron en secreto la gestación por temor a la reacción de su familia. Sin asistencia médica ni controles prenatales, la pareja enfrentó sola el momento del parto que se produjo en el baño de la casa de la adolescente.

El trabajo de parto comenzó de manera repentina cuando la joven rompió bolsa. Sin apoyo familiar ni profesional, la pareja recurrió a la Inteligencia Artificial para guiarse. La adolescente consultó en tiempo real a ChatGPT, que le proporcionó indicaciones paso a paso sobre cómo proceder durante el alumbramiento. Acompañada únicamente por su novio, dio a luz en el baño de su vivienda.

Sorprendentemente, el parto se desarrolló sin complicaciones médicas aparentes y la beba nació en buen estado de salud. Los jóvenes, en shock pero aliviados, cortaron el cordón y comprobaron que la niña respiraba correctamente.

chatgpt.jpg Los padres de la bebé consultaron a ChatGPT sobre la situación.

Una vez nacida la bebé, el joven de 16 años tomó a la recién nacida y la trasladó hasta la estación de trenes. Allí, abordó a un peatón y simuló haberla encontrado abandonada, para luego dirigirse juntos a la comisaría y activar el protocolo de emergencia. La estrategia buscaba proteger a la madre y a la niña mientras ganaban tiempo. La beba fue atendida de inmediato y derivada al hospital, donde se confirmó su excelente estado general.

Al día siguiente, la adolescente de 15 años se presentó voluntariamente en un centro de salud y confesó toda la verdad. La investigación policial, apoyada en cámaras de seguridad y testimonios, descartó definitivamente el abandono y confirmó la versión de los adolescentes. Tanto la madre como la bebé se encuentran en buen estado de salud y bajo supervisión profesional. El novio también fue identificado y ambos menores quedaron bajo asistencia social y psicológica, mientras la Justicia evalúa su situación en el marco de un embarazo adolescente oculto.