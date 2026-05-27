Nació una superbebé en Santiago del Estero: pesó 6,5 kilos y dejó sin palabras a los médicos

Yohana y Nazarena Yohana contó su historia mediante un video de TikTok.

Tras el nacimiento, tanto Yohana como Nazarena permanecen internadas bajo observación de rutina y evolucionan favorablemente.

Antecedentes familiares

Cabe destacar que este caso llamó la atención no solo por el peso extraordinario de Nazarena, sino también porque no fue la primera vez que la madre tiene hijos con medidas superiores al promedio habitual. "Mi primera hija nació con un peso de 3,8 kilos y el segundo, con 4 kilos", explicó sorprendida por el crecimiento de su tercera hija.

El video rápidamente trascendió las paredes del hospital y llegó a TikTok, así que se viralizó y ya cuenta con más de 462 mil vistas, y más de 16 mil me gusta.

Los usuarios quedaron sorprendidos, así que le dejaron varios mensajes a Johana y a Nazarena: "Impresionante... realmente una súperbebé", "Una bendición de Dios", "Felicitaciones mamá, buena vida para la nena", "Que hermosa bebota y mamá tan fuerte!!".