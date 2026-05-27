Nació una superbebé en Santiago del Estero: pesó 6,5 kilos y dejó sin palabras a los médicos

El martes una bebé de 6,5 kilos revolucionó al personal médico y a los pacientes del Centro Integral de Salud La Banda, en Santiago del Estero. La recién nacida se llama Nazarena, y llegó al mundo durante la semana 38 de gestación, y rápidamente se volvió viral en redes.
Yohana, la madre de la niña es oriunda de la localidad Colonia Dora, se animó a relatar cómo fueron las horas previas al nacimiento de su tercera hija. "Para mi fue difícil porque decían que era un parto riesgoso, pero gracias a Dios salió bien", contó Yohana desde el área de maternidad del hospital.
En el video difundido en TikTok, la madre contó que la pequeña nació en buenas condiciones: "La bebé está perfectamente". Se la ve tranquila y emocionada luego del parto, y a pesar del enorme esfuerzo y las dificultades que suponen dar a luz a una bebé de 6,5 kilos.
Tras el nacimiento, tanto Yohana como Nazarena permanecen internadas bajo observación de rutina y evolucionan favorablemente.
Antecedentes familiares
Cabe destacar que este caso llamó la atención no solo por el peso extraordinario de Nazarena, sino también porque no fue la primera vez que la madre tiene hijos con medidas superiores al promedio habitual. "Mi primera hija nació con un peso de 3,8 kilos y el segundo, con 4 kilos", explicó sorprendida por el crecimiento de su tercera hija.
El video rápidamente trascendió las paredes del hospital y llegó a TikTok, así que se viralizó y ya cuenta con más de 462 mil vistas, y más de 16 mil me gusta.
Los usuarios quedaron sorprendidos, así que le dejaron varios mensajes a Johana y a Nazarena: "Impresionante... realmente una súperbebé", "Una bendición de Dios", "Felicitaciones mamá, buena vida para la nena", "Que hermosa bebota y mamá tan fuerte!!".