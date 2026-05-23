Cuál es el nombre de varón que solo tienen 18 personas en Argentina

Según las estadísticas oficiales del Registro Nacional de las Personas (RENAPER), la primera vez que se tuvo registro de un niño bautizado como Hervé en Argentina fue en 1933. Desde aquel entonces y hasta la actualidad, sólo 18 personas fueron llamadas así en todo el territorio nacional. La cifra se mantiene congelada debido a que nadie ha vuelto a registrar a un hijo con ese nombre desde el año 1991, marcando un desuso absoluto de más de tres décadas.

Origen y significado de Hervé

El nombre Hervé (que también suele encontrarse escrito sin tilde) posee raíces muy antiguas vinculadas a la tradición francesa y bretona y nada tiene que ver con el nombre Herbert.

Deriva directamente del bretón antiguo Haerviu, un término compuesto por dos elementos etimológicos: “haer”, que se traduce como fuerte o vigoroso, y “viu”, que significa vivo o animado. Por lo tanto, su significado global es “el que es fuerte y lleno de vida”, asociándose históricamente a la resistencia, la vitalidad y la protección espiritual.

Su difusión inicial en Europa se debió a la figura de San Hervé, un monje bretón ciego que vivió en el siglo VI. Venerado tradicionalmente como el santo patrón de los bardos y los poetas, su popularidad extendió el uso de este apelativo por toda la región de Bretaña y otras zonas de Francia antes de cruzar el océano en oleadas migratorias aisladas.

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El fenómeno de los nombres franceses en el país

Aunque Hervé quedó prácticamente en el olvido de las parejas locales, existen otros nombres de origen francés que lograron asentarse con mucha mayor fuerza en la idiosincrasia argentina y que conservan su vigencia: