amLa familia de Gianfranco Di Luciano, el joven de 20 años que en abril de 2024 fue asesinado dentro del boliche Woodstock en San Justo, ahora denunció ante la Justicia que reciben amenazas desde la cuenta del local bailable donde ocurrió el crimen.
Cometieron el crimen de su hijo en un boliche y encima lo amenazaron por redes sociales
El padre de la víctima del crimen fue amenazado con "no voy a ver un peso", "sos un estafador" y cerraron el mensaje “con una advertencia explícita sobre mi integridad física”
A través de un video publicado en redes sociales Francisco Di Luciano, papá de la víctima del crimen, expuso la grave situación de peligro en la que se encuentra: “El mes pasado recibí una amenaza directa en mi cuenta privada de Instagram, enviada desde el perfil oficial del boliche Woodstock San Justo”.
Según detalló el progenitor del joven asesinado en el boliche, en dicho mensaje lo apretaron para que levante la demanda civil, asegurando que "no voy a ver un peso", "que soy un estafador" y cerraron el mensaje “con una advertencia explícita sobre mi integridad física”.
Crimen en un boliche y amenazas
“La denuncia penal por este hecho ya fue radicada ante la policía y actualmente está siendo investigada por las autoridades”, comentó. Ante la gravedad de las amenazas, Francisco Di Luciano dejó asentado públicamente: "Hago responsables de mi vida, mi integridad física y de mi seguridad a quienes manejan y están detrás de la cuenta oficial de Instagram oficial del Woodstock San Justo".
"Gozo de plena salud física y mental. no sufro de ninguna enfermedad médica ni psicológica". "No consumo drogas ni sustancias de ningún tipo". "No tengo ninguna intención de suicidarme. mi motor actual es la vida y la búsqueda de justicia por mi hijo". "No voy a desaparecer de manera voluntaria de mi hogar". "Cualquier hecho que altere mi salud, mi vida o mi presencia física no será un accidente ni una decisión propia", dijo el padre de Gianfranco Di Luciano.
En marzo de este año el Tribunal Oral Criminal 3 de La Matanza condenó a Yoel Taiel Tambussi a 34 años de prisión tras ser considerado autor del crimen en el interior del boliche. En el mismo juicio también se lo sentenció por el asesinato del jubilado Rafael Indalecio Pardo durante un robo en la localidad de Lomas del Millón y por el intento de matar a un policía al momento de su detención.