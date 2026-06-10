Cometieron el crimen de su hijo en un boliche y encima lo amenazaron por redes sociales

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Crimen en un boliche y amenazas

“La denuncia penal por este hecho ya fue radicada ante la policía y actualmente está siendo investigada por las autoridades”, comentó. Ante la gravedad de las amenazas, Francisco Di Luciano dejó asentado públicamente: "Hago responsables de mi vida, mi integridad física y de mi seguridad a quienes manejan y están detrás de la cuenta oficial de Instagram oficial del Woodstock San Justo".

"Gozo de plena salud física y mental. no sufro de ninguna enfermedad médica ni psicológica". "No consumo drogas ni sustancias de ningún tipo". "No tengo ninguna intención de suicidarme. mi motor actual es la vida y la búsqueda de justicia por mi hijo". "No voy a desaparecer de manera voluntaria de mi hogar". "Cualquier hecho que altere mi salud, mi vida o mi presencia física no será un accidente ni una decisión propia", dijo el padre de Gianfranco Di Luciano.

En marzo de este año el Tribunal Oral Criminal 3 de La Matanza condenó a Yoel Taiel Tambussi a 34 años de prisión tras ser considerado autor del crimen en el interior del boliche. En el mismo juicio también se lo sentenció por el asesinato del jubilado Rafael Indalecio Pardo durante un robo en la localidad de Lomas del Millón y por el intento de matar a un policía al momento de su detención.