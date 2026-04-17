Tres detenidos en 9 allanamientos por robos constantes en el oeste de Godoy Cruz

El operativo consistió en 9 allanamientos que se realizaron en viviendas ubicadas en esa zona de Godoy Cruz, más concretamente en los barrios 4 de Julio, Razquin y Los Cerrillos.

allanamientos godoy cruz 2 Personal policial durante los procedimientos en Godoy Cruz. Foto: Matías Pascualetti/Radio Nihuil

Según detallo a radio Nihuil el titular de la Comisaría 50, Raúl López, los procedimientos se motivaron por "distintos ilícitos que se han producido en la zona, sobre todos robos a mano armada. Se juntaron varias causas y se trabajo en conjunto con personal de Investigaciones".