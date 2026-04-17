Como viene ocurriendo frecuentemente en los últimos meses, personal policial y judicial realizó un importante operativo en varias barriadas. En este caso, los allanamientos vinculados a causas de robos con armas de fuego se realizaron en el oeste de Godoy Cruz y arrojaron resultados positivos.
Tres detenidos en 9 allanamientos por robos constantes en el oeste de Godoy Cruz
Además de los aprehendidos por distintas causas vinculadas a robos, en los procedimientos en Godoy Cruz se encontraron armas de fuego
El operativo consistió en 9 allanamientos que se realizaron en viviendas ubicadas en esa zona de Godoy Cruz, más concretamente en los barrios 4 de Julio, Razquin y Los Cerrillos.
Según detallo a radio Nihuil el titular de la Comisaría 50, Raúl López, los procedimientos se motivaron por "distintos ilícitos que se han producido en la zona, sobre todos robos a mano armada. Se juntaron varias causas y se trabajo en conjunto con personal de Investigaciones".
El Ministerio de Seguridad informó que los primeros resultados de los allanamientos en Godoy Cruz son 3 aprehendidos sindicados como autores de distintos hechos de inseguridad en la zona, además del secuestro de armas de fuego.