Detuvieron por narcotráfico a una mujer buscada desde octubre tras allanamientos en Godoy Cruz

Narcotráfico La mujer detenida por narcotráfico en Godoy Cruz.

Los pesquisas establecieron la ubicación de la mujer y montaron un operativo que permitió identificarla, detenerla y ponerla a disposición de la Justicia Federal.

De acuerdo al expediente judicial y según información difundida por el Ministerio de Seguridad, "la mujer está señalada por haber cumplido funciones de venta en uno de los domicilios allanados durante el megaoperativo realizado en 2025 en barrios del oeste de Godoy Cruz y otros puntos del Gran Mendoza".

Aquellos procedimientos incluyeron más de 20 allanamientos simultáneos y permitieron secuestrar estupefacientes fraccionados, dinero en efectivo, teléfonos celulares y documentación de interés para la investigación.