Detuvieron por narcotráfico a una mujer buscada desde octubre tras allanamientos en Godoy Cruz

La Policía detuvo en Godoy Cruz a una mujer con pedido de captura federal por narcotráfico desde octubre, cuando fue señalada como integrante de la banda liderada por La Yaqui Vargas, detenida hace cuatro meses.
La mujer fue detenida cerca de la plaza de Godoy Cruz. Según la pesquisa, integraba la banda de La Yaqui Vargas, detenida en octubre de 2025
La detención estuvo a cargo de personal de Lucha Contra el Narcotráfico y es una derivación de los procedimientos policiales y judiciales de aquella época.
Sucedió este miércoles en inmediaciones de calles Las Heras y Lavalle, cerca de la plaza departamental de Godoy Cruz.
Los pesquisas establecieron la ubicación de la mujer y montaron un operativo que permitió identificarla, detenerla y ponerla a disposición de la Justicia Federal.
De acuerdo al expediente judicial y según información difundida por el Ministerio de Seguridad, "la mujer está señalada por haber cumplido funciones de venta en uno de los domicilios allanados durante el megaoperativo realizado en 2025 en barrios del oeste de Godoy Cruz y otros puntos del Gran Mendoza".
Aquellos procedimientos incluyeron más de 20 allanamientos simultáneos y permitieron secuestrar estupefacientes fraccionados, dinero en efectivo, teléfonos celulares y documentación de interés para la investigación.