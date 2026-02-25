Caso Fernando Báez Sosa: pidieron la nulidad de la condena a Lucas Pertossi porque no se respetó el derecho a defensa.

Crimen condenado víctima

El representante de Pertossi aseguró que el Tribunal debió intervenir para asegurar que el acusado contara con una “asistencia técnica efectiva y autónoma”, ya que, al ser representado por el mismo abogado que los condenados a perpetua, no se logró demostrar que la situación de Pertossi era diferente a la de quienes recibieron la pena máxima.

Nolfi además remarcó que el rugbier, aconsejado su anterior abogado, no pudo dar una “versión fiel y completa de los hechos” ocurridos durante el brutal asesinato a Báez Sosa, lo que restringió su derecho de defensa.

El abogado destacó también que no hubo “evidencia fáctica” en contra de Pertosi al no hallarse ADN ni sangre de la víctima en sus ropas o manos, como también no se comprobó contacto físico con Fernando Báez Sosa antes, durante ni después del ataque.

Para la defensa, el rol de Pertossi fue “secundario y periférico”, limitado a filmar la situación y a un “altercado menor con un tercero ajeno a la víctima fatal”. En ese sentido, sostuvo que las cámaras de seguridad muestran que se retiró del lugar antes de que terminara la agresión al joven estudiante de abogacía, lo que implicaría una “desvinculación temporal y espacial” respecto al crimen.

Pertossi es uno de los tres culpables que recibió una pena de 15 años de prisión por ser "partícipe necesario" junto a Blas Cinalli y Ayrton Viollaz, mientras que Máximo Thomsen, Enzo Comelli, Matías Benicelli, Luciano Pertossi y Cirto Pertossi fueron condenados a "reclusión perpetua por su coautoría por homicidio doblemente agravado por el concurso premeditado de dos o más personas y por alevosía en concurso ideal con lesiones leves".

Las siete razones de la defensa De Lucas Pertossi

En el escrito presentado ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el defensor de Casación Ignacio Nolfi, mantuvo siete fundamentos técnicos para pedir la nulidad de la condena a Lucas Pertossi.

Defecto grave de razonamiento: por modificar la secuencia lógica del dolo en el fallo.

por modificar la secuencia lógica del dolo en el fallo. Versión fáctica divergente: creación de un relato de los hechos que no coincide con las pruebas.

creación de un relato de los hechos que no coincide con las pruebas. Afectación a la unidad lógica: incoherencias en el razonamiento de los jueces.

incoherencias en el razonamiento de los jueces. Falta de garantías en la imputación: irregularidades en las audiencias y declaraciones iniciales.

irregularidades en las audiencias y declaraciones iniciales. Violación de imparcialidad y congruencia: vicios detectados desde la etapa de instrucción.

vicios detectados desde la etapa de instrucción. Imprecisión del hecho: falta de claridad sobre qué conducta específica se le juzgaba.

falta de claridad sobre qué conducta específica se le juzgaba. Violación del principio de congruencia: discrepancia entre lo que se acusó y lo que finalmente se sentenció.

Con este recurso, la defensa de Pertossi intenta que la Corte Suprema revise el fallo y ordene un nuevo juicio, bajo el argumento de que su cliente no tuvo la posibilidad de ejercer una defensa adecuada y que su participación en el crimen fue distinta a la de los otros condenados.

De acuerdo al escrito, el defensor pidió que se desarrolle un nuevo debate oral y público “con garantía de defensa técnica independiente y diferenciada”.