Fernando Báez Sosa: su exnovia publicó una foto y la fulminaron

Julieta Rossi, que actualmente está volcada al mundo de la danza, confirmó su romance con Agustín Monzón, el nieto de Carlos Monzón, en diciembre. Sin embargo, un mes antes se habían lucido juntos en la alfombra de los Premios Ídolo, donde se robaron todas las miradas.

Fernando Báez Sosa: cómo es la nueva vida de Julieta Rossi

Julieta Rossi tiene 23 años y se convirtió en una reconocida bailarina de danza. Se especializa en reggaetón, urbano, heels y femme style, y desarrolla su carrera como docente, coreógrafa y performer. En redes sociales reúne más de 466 mil seguidores y sus videos superan el millón de reproducciones.

julieta rossi 2.jpg

La joven fue pareja de Fernando Báez Sosa, el chico asesinado en Villa Gesell en 2020. Tras ese hecho, eligió atravesar el duelo de manera privada y lejos de la exposición mediática. Con el paso del tiempo, el baile se convirtió en su principal sostén emocional y en el motor de su reconstrucción personal y profesional.

Fue durante la noche de Párense de Manos III cuando se conoció que se había enamorado de Agustín Monzón, quien dejó de lado la derrota contra Franco Bonavena y sorprendió al público con una propuesta de noviazgo.

