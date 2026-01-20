La Generación Z enfrenta a la inteligencia artificial y teme por el futuro del empleo

generacion-z-empleo-inteligencia-artificial-freepik-(3) La Generación Z, también conocida como Centennials o Zoomers, incluye a quienes nacieron aproximadamente entre 1997 y 2012. Crédito: Freepik.

Valoran la diversidad, la autenticidad, el activismo social y la salud mental, y buscan empleos alineados con sus valores, que ofrezcan propósito y flexibilidad. Al mismo tiempo, enfrentan un escenario de mayor precariedad laboral, lo que explica por qué el avance de la inteligencia artificial despierta una preocupación particular entre los más jóvenes.

Inteligencia artificial y empleo: una transformación que inquieta

El estudio indica que casi la mitad de los trabajadores teme que la inteligencia artificial beneficie más a las empresas que a las personas. Aunque existe entusiasmo por las nuevas tecnologías, también hay desconfianza sobre el verdadero objetivo corporativo: reducir costos y aumentar la eficiencia.

“El entusiasmo convive con el escepticismo”, explicó el CEO de Randstad, Sander van ’t Noordende. Según el informe, la Generación Z se muestra más vulnerable ante los cambios, mientras que los Baby Boomers se perciben mejor preparados para adaptarse al nuevo escenario laboral.

generacion-z-empleo-inteligencia-artificial-freepik-(2) El estudio indica que casi la mitad de los trabajadores teme que la inteligencia artificial beneficie más a las empresas que a las personas. Crédito: Freepik.

Trabajo bajo presión y una brecha de expectativas

El avance de la inteligencia artificial se produce en un contexto de fuerte presión sobre los mercados laborales. Empresas de todo el mundo avanzan con recortes de personal, mientras esperan resultados concretos de las millonarias inversiones en IA.

El informe también expone una brecha marcada entre empleadores y empleados: mientras el 95 % de las empresas proyecta crecimiento para este año, solo el 51 % de los trabajadores comparte ese optimismo. Esta diferencia alimenta la percepción de incertidumbre sobre la estabilidad del empleo en el mediano plazo.

La inteligencia artificial ya está transformando el trabajo: entender su impacto será clave para no quedar fuera del mercado laboral.