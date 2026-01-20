La expansión acelerada de la inteligencia artificial en el mundo laboral está generando inquietud, especialmente entre los trabajadores más jóvenes. Según una encuesta global de la consultora Randstad, cuatro de cada cinco empleados creen que la IA impactará directamente en sus tareas diarias, y la Generación Z aparece como la más preocupada por el futuro del empleo.
La Generación Z enfrenta a la inteligencia artificial y teme por el futuro del empleo
La inteligencia artificial avanza, pero no todos la reciben con entusiasmo. Entre los más jóvenes crece el temor a que la tecnología ponga en riesgo el empleo
Según informa Reuters, el informe Workmonitor revela que las ofertas laborales que exigen habilidades vinculadas a “agentes de IA” crecieron un 1.587 %, una señal clara de cómo las empresas están reconfigurando el trabajo. Al mismo tiempo, los datos muestran que la automatización está reemplazando cada vez más puestos de baja complejidad y tareas repetitivas.
La Generación Z o Zoomers
La Generación Z, también conocida como Centennials o Zoomers, incluye a quienes nacieron aproximadamente entre 1997 y 2012. Se trata de la primera cohorte plenamente nativa digital, que creció inmersa en internet, redes sociales y tecnología desde la infancia, lo que moldea su forma de comunicarse, aprender y vincularse con el trabajo.
Valoran la diversidad, la autenticidad, el activismo social y la salud mental, y buscan empleos alineados con sus valores, que ofrezcan propósito y flexibilidad. Al mismo tiempo, enfrentan un escenario de mayor precariedad laboral, lo que explica por qué el avance de la inteligencia artificial despierta una preocupación particular entre los más jóvenes.
Inteligencia artificial y empleo: una transformación que inquieta
El estudio indica que casi la mitad de los trabajadores teme que la inteligencia artificial beneficie más a las empresas que a las personas. Aunque existe entusiasmo por las nuevas tecnologías, también hay desconfianza sobre el verdadero objetivo corporativo: reducir costos y aumentar la eficiencia.
“El entusiasmo convive con el escepticismo”, explicó el CEO de Randstad, Sander van ’t Noordende. Según el informe, la Generación Z se muestra más vulnerable ante los cambios, mientras que los Baby Boomers se perciben mejor preparados para adaptarse al nuevo escenario laboral.
Trabajo bajo presión y una brecha de expectativas
El avance de la inteligencia artificial se produce en un contexto de fuerte presión sobre los mercados laborales. Empresas de todo el mundo avanzan con recortes de personal, mientras esperan resultados concretos de las millonarias inversiones en IA.
El informe también expone una brecha marcada entre empleadores y empleados: mientras el 95 % de las empresas proyecta crecimiento para este año, solo el 51 % de los trabajadores comparte ese optimismo. Esta diferencia alimenta la percepción de incertidumbre sobre la estabilidad del empleo en el mediano plazo.
La inteligencia artificial ya está transformando el trabajo: entender su impacto será clave para no quedar fuera del mercado laboral.
Fuente: Reuters.