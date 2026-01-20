Inspectores de Cornejo controlaron el barrio clandestino que Capital decidió "blanquear": qué encontraron

Panorámica de Villa Adolfina. Foto Gerardo Tejeda Canal Siete. La inspección de este martes del Gobierno se centró inicialmente en el predio de Villa Adolfina, el desarrollo inmobiliario que está en el ojo de la tormenta. Foto: gentileza Gerardo Tejeda

El operativo: calma en un lado, desalojo en el otro

La inspección se centró inicialmente en el predio de Villa Adolfina, el desarrollo inmobiliario que se encuentra en el ojo de la tormenta. Según confirmaron fuentes oficiales a este medio, los veedores constataron que, por el momento, no se registraron nuevos movimientos de suelo ni avances constructivos en el lugar.

La "pausa" en el terreno contrasta con la aceleración de los trámites burocráticos que buscaban legalizarlo.

Embed - Villa Adolfina, vista panorámica Foto Gerardo Tejeda Canal Siete

Sin embargo, la recorrida deparó una sorpresa a pocos metros de allí. En un loteo colindante -cuya situación legal es tan precaria como la de su vecino-, los inspectores detectaron una obra en plena ejecución, sin cartel de permiso ni habilitación alguna.

La reacción de los inspectores de la administración de Alfredo Cornejo fue inmediata y severa: se ordenó la paralización total de los trabajos y se procedió al desalojo de los obreros que se encontraban levantando muros en una zona prohibida.

Además, se notificó al propietario del terreno para que cese de inmediato en su pretensión de urbanizar un área que carece de servicios y factibilidad ambiental.

ambiente-urbanizacion irregular-piedemonte-villa adolfina-02 (1).jpg Urbanización irregular en el piedemonte mendocino.

La génesis del escándalo: un "blanqueo" insólito

Para entender la relevancia del operativo de este martes, hay que rebobinar la cinta hasta el 16 de enero. Ese día, la arquitecta Eva Lorena González, secretaria de Ambiente y Desarrollo Urbano de la Ciudad, firmó la Resolución Nº 13/2026 . Con su rúbrica, otorgó la factibilidad al barrio Villa Adolfina (ahora bajo la fachada de una Asociación Unión Vecinal), un proyecto que arrastra un historial delictivo en materia ambiental.

Lo que convirtió a esta resolución en un escándalo no fue solo el permiso, sino la confesión explícita que contiene. En sus propios considerandos, el municipio admite que el proyecto "había comenzado a desarrollarse clandestinamente", abriendo calles sin autorización.

Peor aún, reconoce que el inmueble se ubica en una "Zona Natural de Amortiguación", donde el uso residencial de barrio cerrado "no se encuentra permitido" según la normativa vigente.

A pesar de estas evidencias, que hubieran justificado una clausura definitiva, la funcionaria de Capital optó por la vía de la regularización.

Sector Villa Adolfina. Foto Gerardo Tejeda Canal Siete. Muchos desarrollos inmobiliarios nacen a la luz de la clandestinidad y una vez consolidados, y vendidos los lotes, sus dueños le exigen a los Estados que hagan obras de infraestructura con el aporte de todos los contribuyentes. Foto: gentileza Gerardo Tejeda

Vivir a bidones: la precariedad como norma

La habilitación municipal no solo es cuestionable desde lo legal, sino que roza el absurdo desde lo técnico. Al estar emplazado en una zona no urbanizable y alejada de las redes de servicios, las condiciones de vida aprobadas por el municipio condenan a los futuros vecinos a una precariedad propia de siglos pasados.

La resolución detalla que el barrio no tendrá conexión a la red eléctrica (será "off-grid" solar) ni sistema de cloacas, dependiendo de biodigestores individuales. Pero el punto más crítico es el agua: el documento oficial admite que el pozo existente solo sirve para riego. ¿La solución aprobada por la Ciudad para el consumo humano? Que cada propietario se abastezca "mediante la compra de bidones".

Embed - Villa Adolfina, vista general Foto Gerardo Tejeda Canal Siete

Guerra fría política: decretos versus resoluciones

El caso "Villa Adolfina" ha dejado expuesta una grieta de criterio alarmante entre la Provincia y la Comuna de Capital. Mientras la funcionaria de Yayo Suarez firmaba la excepción para los infractores, el Gobierno de Mendoza endurecía su postura.

Apenas una semana antes, el Ejecutivo provincial promulgó el Decreto 2.792/2025 , una normativa que clasifica como infracciones "muy graves" aquellas conductas que causen daños irreversibles en el piedemonte o afecten zonas de protección, estableciendo multas millonarias.

La contradicción se complica al recordar los antecedentes: este mismo loteo fue objeto de denuncias penales impulsadas por la Secretaría de Ambiente de la Provincia en 2023. Las autoridades constataron que los desarrolladores originales avanzaron sin la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) e ignoraron sistemáticamente las órdenes de paralización, poniendo en riesgo la seguridad aluvional de todo el Gran Mendoza.

Embed - Panorama de Villa Adolfina Foto Gerardo Tejeda Canal Siete

¿Zona liberada en Capital?

La lupa no sólo está puesta sobre la arquitecta González. Documentos a los que accedió este medio señalan que el subdirector de Planificación Territorial, Fernando Nicolás Bianchi, también habría autorizado en agosto pasado el ingreso de materiales al complejo "Quintas San Isidro Oeste", otro desarrollo cuestionado.

Esto plantea interrogantes incómodos: ¿existe una doble vara para medir a los vecinos que cumplen y a los especuladores que construyen en la clandestinidad?

Embed - Villa Adolfina, entorno Foto Gerardo Tejeda Canal Siete

Jaque mate legal: las normas que se violaron

Más allá de la voluntad política de "blanquear", la concreción de estos barrios choca contra una pared normativa infranqueable. Para que Villa Adolfina sea legal, la Ciudad de Mendoza tuvo que ignorar al menos 4 de sus propias ordenanzas:

Ordenanza 3.671 (sin cloacas, no hay barrio): prohíbe terminantemente urbanizar en el piedemonte sin red colectora cloacal. La solución de los "biodigestores" aprobada por González viola esta norma de salud pública.

Ordenanza 3.889 (reserva natural): declara la zona como de interés público y prohíbe nuevos asentamientos. La propia resolución municipal admite que el barrio está en esta zona de amortiguación.

Ordenanza 3.866 (usos del suelo): el código de zonificación establece qué se puede construir y dónde. El texto del "blanqueo" reconoce que el uso solicitado "no se encuentra permitido".

Ordenanza 3.687 (caso Dalvian): esta norma regula la excepcionalidad del barrio Dalvian de forma exclusiva. Ningún otro loteo puede reclamar derechos adquiridos por vecindad, cerrando la puerta a la expansión de "barrios satélites" ilegales.

El operativo de este martes dejó en claro que, aunque la Capital intente firmar la paz con la clandestinidad en los escritorios, el Gobierno de Mendoza está dispuesto a dar la batalla en el terreno.