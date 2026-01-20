Denunciaron otra vez a la Liga Mendocina por irregularidades millonarias con afiliaciones y aptos médicos

omar sperdutti liga mendocina de futbol Primera reunón del año, del Consejo Directivo de la Liga Mendocina, presidida por Omar Sperdutti.

Los denunciantes calcularon que, si cada revisión tiene un valor de $48.000, como se pactó, por cada semestre se recaudarán $823.200.000, de los cuales “van a la Liga $19.200 por jugador y en total $188.160.000, sin ninguna justificación clara”.

En el escrito presentado ante la Dirección de Personas Jurídicas, afirman que el Consejo Directivo excedió sus facultades, ya que para contratos que superen ciertos montos (equivalentes a Unidades Tributarias Municipales) es obligatoria la autorización de la asamblea, trámite que fue omitido.

Sostienen que los contratos con las empresas médicas se realizaron a espaldas del Consejo, siendo firmados solo por la Presidencia, Tesorería y Gerencia. El escrito califica al actual cuerpo directivo como un "Consejo de Facto", que incurre en abuso de confianza y defraudación hacia los clubes.

Y, por tanto, solicitan que se requieran explicaciones, abran actuaciones administrativas para verificar la legalidad de los actos del Consejo Directivo de la Liga Mendocina de Fútbol y se apliquen las medidas correctivas y sancionatorias correspondientes.

Después del escándalo de los certificados médicos truchos que se investiga en la Justicia, la Liga Mendocina suscribió un contrato provisorio para proceder con los estudios médicos de mediados del año pasado y poder avanzar con los torneos pendientes.

En ese momento, los jugadores afiliados pudieron pagar las revisiones con obras sociales o prepagas; a diferencia de lo que sucede con los controles previstos para el arranque de los campeonatos 2026.

Los nuevos aptos médicos serán llevados a cabo por las empresas ATTIMO y MEBNA, como lo comunicó la Liga a fines de noviembre del 2025.

Según informaron en ese momento, los convenios fueron suscriptos por el presidente de la Liga Mendocina de Fútbol, Omar Sperdutti, y el tesorero Ricardo Morales, junto a las autoridades de las entidades prestadoras: la Mutual de Empleados del Banco Nación Argentina (MEBNA) -representada por su presidenta Romina Di Lorenzo y su secretario Antonio Fernández- y ATTIMO Prevención S.A.S., encabezada por su titular Fernando Miguel Hidalgo.

Los convenios incluyen:

Revisiones de salud y chequeos clínicos regulares para todos los jugadores registrados.

Evaluaciones de aptitud física y control permanente del estado sanitario.

Servicio de guardia médica pasiva durante los encuentros oficiales, con asistencia en el campo de juego y derivaciones cuando haga falta.

Atención ante lesiones traumáticas y situaciones de emergencia.

Intervenciones quirúrgicas cuando sean requeridas y acompañamiento durante todo el proceso de rehabilitación.

Controles médicos internos y supervisión profesional para asegurar la calidad y continuidad de los servicios brindados.

Esos contratos fueron homologados por los consejeros. Pero lo que se cuestiona en la denuncia contra la Liga Mendocina es que ese procedimiento fue "totalmente irregular" porque, debido al monto del contrato (estimado en hasta $940 millones anuales), el Estatuto en su Artículo 53 exige la autorización previa de la Asamblea de delegados.

Los clubes afiliados a la Liga Mendocina fueron informados de las decisiones de reafiliación obligatoria y estudios médicos el 3 de noviembre del año pasado mediante la siguiente nota:

La Dirección de Personas Jurídicas recibió la denuncia contra la Liga Mendocina de Fútbol y la está analizando junto al resto de presuntas irregularidades que podrían llevar al gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, a resolver la intervención de la institución.