El CEC presentó a su nuevo cuerpo técnico encabezado por Maximiliano Montiveros

A través de un comunicado el Club de Empleados de Comercio (CEC) presentó a su nuevo cuerpo técnico para la temporada 2026 de la Liga Mendocina de Fútbol.
A través de un comunicado el Club de Empleados de Comercio (CEC) presentó a su nuevo cuerpo técnico para la temporada 2026 de la Liga Mendocina de Fútbol.
"Hoy damos un paso importante como club. Con mucha alegría y esperanza, el Club Empleados de Comercio presenta oficialmente a su nuevo cuerpo técnico, que se suma a esta gran familia con trabajo, compromiso y profundo respeto por los valores que nos identifican", indicó la publicación del club de Bermejo.
"Luego de la destacada campaña realizada en la temporada anterior por Fabrizio Ligorria y Maximiliano Montiveros, quienes demostraron un fuerte sentido de pertenencia y un gran compromiso institucional, el Presidente Aldo Tillar y el Tesorero Juan Funes, junto a miembros de la Comisión Directiva, dan la bienvenida a Maximiliano Montiveros como Director Técnico, acompañado por Jorge Barahona, y con la preparación física a cargo de Nicolás Mamaní", anunció el CEC.
El Presidente Aldo Tillar expresó: “Confiamos en la capacidad humana y profesional, y en la voluntad de construir futuro junto a nuestros jugadores, dirigentes y con el apoyo permanente del Centro Empleados de Comercio, encabezado por su Secretario General Fernando Ligorria. El club será el hilo conductor que nos permita ser mejores y transmitir esos valores principalmente a los más pequeños, recorriendo el camino día a día con esfuerzo, humildad y una verdadera unión fortalecida.”
"Desde el Club Empleados de Comercio renovamos nuestro compromiso con el crecimiento deportivo y humano, apostando a un proyecto que prioriza la formación, el trabajo en equipo y el sentido de pertenencia", agregó el mensaje de bienvenida al nuevo staff que asumió la conducción del conjunto de calle Mathus Hoyos.