El CEC presentó a su nuevo cuerpo técnico encabezado por Maximiliano Montiveros

"Hoy damos un paso importante como club. Con mucha alegría y esperanza, el Club Empleados de Comercio presenta oficialmente a su nuevo cuerpo técnico, que se suma a esta gran familia con trabajo, compromiso y profundo respeto por los valores que nos identifican", indicó la publicación del club de Bermejo.

CEC

"Luego de la destacada campaña realizada en la temporada anterior por Fabrizio Ligorria y Maximiliano Montiveros, quienes demostraron un fuerte sentido de pertenencia y un gran compromiso institucional, el Presidente Aldo Tillar y el Tesorero Juan Funes, junto a miembros de la Comisión Directiva, dan la bienvenida a Maximiliano Montiveros como Director Técnico, acompañado por Jorge Barahona, y con la preparación física a cargo de Nicolás Mamaní", anunció el CEC.